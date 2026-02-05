Научно-фантастическая тактика Menace покоряет Steam: первые отзывы и детали игры

Студия Overhype Studios презентовала свой новый проект - пошаговую тактику Menace. Игра уже доступна на ПК в магазинах Steam, Epic Games Store и GOG, а также в подписке PC Game Pass. Новинка предлагает игрокам возглавить отряд для борьбы с инопланетной угрозой.

Первоначальные отзывы сообщества оказались очень положительными, а пиковый онлайн в Steam достиг отметки в 16 тысяч пользователей одновременно.

Чем удивляет Menace?

Проект Menace переносит игроков в далекую звездную систему, где человечество столкнулось с внезапным нападением пришельцев. Роль командира предполагает управление группой морпехов, наемников и даже бывших преступников.

Игрокам придется управлять не только пехотой, но и тяжелой техникой, в частности танками и мощными механоидами. Важной механикой является боевой дух: психологическое состояние бойцов непосредственно влияет на то, насколько эффективно они будут действовать на поле боя. Каждое новое прохождение обещает быть неповторимым благодаря процедурной генерации.

В Steam игра получила рейтинг 81%, базируясь на более 240 отзывах. Пользователи называют тактическую часть "поэзией от мира пошаговых тактик" и хвалят развитие идей, заложенных в предыдущем хите разработчиков – Battle Brothers.

Среди преимуществ также выделяют аскетичный визуальный стиль и качественный дизайн звука. В то же время игроки указывают на определенные технические ошибки, проблемы с балансом и ограниченное количество контента, что типично для раннего этапа разработки.

Трейлер Menace – смотрите видео:

Сейчас Menace предлагает около 50 типов заданий. Разработчики планируют держать игру в раннем доступе примерно год. За это время авторы хотят добавить новые планеты, природные зоны, больше видов снаряжения, расширить перечень командиров и полностью раскрыть сюжетную историю.

До 19 февраля в магазинах Steam и Epic Games Store действует скидка на приобретение игры.