Fallout 4 чудом оказалась в Бостоне – куда сперва планировали перенести действие игры
- Изначально разработчики Fallout 4 планировали разместить действия игры в Нью-Йорке, но отказались из-за перенасыщенности индустрии играми с этой локацией.
- Бостон был выбран как альтернативная локация для игры, хотя версии относительно инициатора этого выбора расходятся среди разработчиков.
Разработчики из Bethesda вспомнили процесс создания Fallout 4 и то, какой город изначально планировался как место действий игры и как на его место попал Бостон.
События Fallout 4 разворачиваются в постапокалиптической пустоши региона под названием Commonwealth – прототипом окрестностей Бостона и частицы штата Массачусетс, сообщает PC Gamer.
Интересно Игру из франшизы Fallout превратят в реалити-шоу – первые детали
Почему именно Бостон, а не Нью-Йорк стал главным городом Fallout 4?
Ведущий дизайнер и сценарист Fallout 4 Эмиль Паглиаруло вспомнил как в студии выбрали локацию для игры.
В интервью для PC Gamer, разработчик рассказал, что сперва команда хотела что-то максимально "грандиозное и американское", поэтому выбор пал на Нью-Йорк.
Однако от этой идеи пришлось довольно быстро отказаться, из-за чрезмерной популярности "Большого яблока".
В то время другие игры имели за локацию Нью-Йорк, одна из частей Crysis только что вышла, и ее события происходили в Нью-Йорке, а потом была еще одна игра,
– вспомнил Эмиль.
Хотя ветеран Bethesda не назвал "другую" игру, вероятно, речь о Prototype или Resistance 3, которые вышли в то же время, информирует gamesradar+.
Учитывая это, создатели Fallout 4 решили выбрать другой прототип для земель Содружества.
Трейлер игры: смотрите видео
Как пришли к идее с Бостоном? Здесь версии разошлись. Сам Паглиаруло утверждает, что не настаивал на таком варианте. В то же время другой разработчик, главный художник Fallout 4 Иштван Пели, заявил, что это была инициатива именно Эмиля.
Я помню, когда пришло время делать Fallout 4, Эмиль сказал что-то вроде: "Можем сделать его в Бостоне? Можем сделать в моем родном городе?". Я не знаю, возможно, ему понравилась идея взорвать свой родной город,
– пошутил Пели.
Куда могла перенестись франшиза GTA?
Не только Fallout могла оказаться в других локациях. Недавно, бывший технический директор Rockstar вспомнил какие города могла "посетить" Grand Theft Auto.
В разное время, разработчики рассматривали как потенциальные локации для новых частей GTA Токио, Рио-де-Жанейро, Мо**ву и Стамбул.
В 2003 году даже была зарегистрирована торговая марка GTA: Tokyo, но из-за сложностей в реализации и необходимости увеличения финансирования от проекта отказались. В конце концов, после этого было решено оставить GTA на территории США.