Microsoft готовит большие изменения для Xbox: что будет с Game Pass и консолями

Microsoft готовит масштабное обновление стратегии Xbox. Компания планирует пересмотреть модель Game Pass, изменить подход к эксклюзивным играм, улучшить актуальные консоли Xbox Series X|S и параллельно работает над приставкой нового поколения под кодовым названием Project Helix.

Руководители направления Xbox – Аша Шарма и Мэтт Бути – опубликовали внутреннюю служебную записку, где описали будущие изменения для Xbox Games. Позже они также подробнее объяснили эти планы в интервью изданию The Game File.

Смотрите также Microsoft готовит новое партнерство Xbox и Discord: что изменится для Game Pass

Почему Microsoft решила изменить стратегию Xbox?

Очевидно, что предыдущие планы компании не увенчались успехом. Игровое подразделение не показало желаемых результатов, поэтому руководителей Xbox сменили, и новая стратегия выглядит логичным шагом.

Одним из ключевых направлений станет пересмотр политики эксклюзивных игр для Xbox. Microsoft хочет оценить, насколько нынешний подход остается эффективным, а также переосмыслить ценность подписки Xbox Game Pass в современных условиях рынка.

Компания уже сделала первые шаги в этом направлении, снизив стоимость подписки Game Pass Ultimate во всем мире.

По словам Аши Шармы, недавнее снижение цен на Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass стало лишь первым шагом. Компания стремится привлечь больше игроков в собственную экосистему и сделать так, чтобы они оставались в ней надолго. Microsoft хочет понять, насколько нынешняя модель Game Pass является выгодной в условиях быстрых изменений в мире видеоигр.

Отдельное внимание уделят студиям Xbox Game Studios. Мэтт Бути отметил, что компания стремится обеспечить стабильный темп разработки и предсказуемую дорожную карту релизов. Главный акцент будет делаться именно на качестве игр, а не только на количестве проектов.

Также Microsoft не планирует оставлять без внимания действующие консоли Xbox Series X и Xbox Series S. В краткосрочной перспективе компания хочет устранить их слабые места, улучшить производительность, стабильность и общий пользовательский опыт. Консоли будут получать регулярные обновления и новые возможности, чтобы оставаться конкурентными.

Что известно о новой консоли Xbox?

В долгосрочной перспективе упоминается новое устройство под кодовым названием Project Helix. Деталей о нем пока немного, но Microsoft уже заявляет о высоком уровне производительности будущей системы.

После того, как Аша Шарма сменила Фила Спенсера на посту руководителя Xbox, она начала говорить о курсе на "возвращение к Xbox". Речь идет о восстановлении базовых принципов бренда, усиление роли консолей и укрепление позиций компании на ПК-рынке.

Шарма также признала, что ценовая политика в игровой индустрии становится все менее комфортной для пользователей. Именно поэтому Xbox хочет сделать платформу более открытой – как для геймеров, так и для создателей контента.

Отдельно она упомянула и о возможном сближении направлений ПК и консолей. В частности, Microsoft не исключает, что в будущем PC Game Pass и Xbox Game Pass могут объединить в единый сервис, что станет еще одним большим шагом в реформировании всей экосистемы Xbox.