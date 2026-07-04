В ее руках GTA превращается в The Sims: Милли Бобби Браун рассказала о своих игровых привычках

Голливудская актриса Милли Бобби Браун впервые открыто призналась в любви к видеоиграм и рассказала о своем необычном способе игры в GTA, который больше напоминает игровой процесс в The Sims.

Весь мир с нетерпением ждет выхода Grand Theft Auto 6, и даже известные голливудские актеры не являются исключением, сообщает 24 Канал.

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Удастся ли стать добропорядочным гражданином в Вайс-Сити?

Одна из самых ярких молодых звезд Голливуда имеет особые планы на долгожданное продолжение известной франшизы.

Милли Бобби Браун, которая обрела мировую славу благодаря роли Одиннадцать в культовом сериале "Очень странные дела", оказалась страстной поклонницей серии Grand Theft Auto.

Об этом стало известно во время недавнего интервью актрисы в шоу Джоша Горовица, которое вышло на его YouTube-канале.

В рамках шоу "Happy Sad Confused" Браун призналась, что GTA – ее самая любимая видеоигра всех времен. Однако ее стиль прохождения способен удивить даже самых опытных геймеров, ведь вместо хаоса она выбирает неожиданную для этого сеттинга дисциплину и спокойствие.

Я соблюдаю правила в GTA. Я не нарушаю правила. Я останавливаюсь на красный свет, я никогда никого не сбиваю,

– прокомментировала актриса.

Такое поведение в игре, где нарушение закона лежит в основе игровой механики, вызывает искреннее удивление даже у самых близких людей актрисы. В частности, ее муж, Джейк Бонджови, не понимает, зачем покупать игру о преступности, чтобы вести себя в ней как образцовый гражданин.

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Сама Милли сравнивает свой стиль игры в GTA с популярной серией The Sims.

Она рассказывает, что может посетить стриптиз-клуб, но при этом остается трезвой, и воспринимает свою роль в игре не как кровавого наемника, а как своеобразного "мстителя", который просто пытается выжить в большом городе и честно выполнять свою работу.

Помочь ей в этом может решение самой Rockstar, которая якобы отказалась от "бездонных карманов" в пользу реализма, чтобы игроки носили с собой минимум инвентаря.