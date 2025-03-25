Minecraft получит отличное обновление графики и света

Студия Mojang объявила о предстоящем обновлении для Minecraft, которое она называет "Яркие визуальные эффекты". Оно вскоре появится в версии Bedrock Edition и должно показать видение студии того, как должна выглядеть старая игра, когда к ней добавляются современные графические возможности.

Среди обновлений, которые нас ожидают, называют направленное освещение, объемный туман, динамические тени, отражение в воде и прочее. Но точная дата релиза пока не названа, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

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Как это будет

Такие улучшения, как объемное освещение, означают, что игроки увидят, как солнечные лучи рассекают мир, и каждый блок отбрасывает свою собственную тень. Свет будет пробиваться сквозь окна, и вы сможете увидеть блики не только в воде, но и на поверхности металлических блоков, а подземное рассеивание придаст мягкого сияния листьям и траве.

Мобы и предметы в Minecraft также будут иметь больше сияния – паучьи глаза будут еще более угрожающими в темноте, а факелы будут отбрасывать сияющую дорожку назад к вашему зданию. Это будет особенно впечатляющим, когда вы находитесь в глубокой темноте.



Обновление для Minecraft / Фото Mojang

Mojang объяснили, что Vibrant Visuals – это лишь косметическое обновление для Minecraft. Оно никоим образом не повлияет на механику игрового процесса. Это означает, что существующие механики освещения – например, когда вражеских мобов можно сжигать, рост урожая, детекторы дневного света, фермы мобов и многое другое – будут работать точно так же, как и раньше.

Это очень важно, потому что благодаря этому, независимо от того, используют ли они Vibrant Visuals или нет.

Vibrant Visuals является обратно совместимым со Старыми мирами, и он работает локально – поэтому вы можете играть с друзьями, у которых он не включен,

– сказал арт-директор Джаспер Бурстра.

Сейчас разработчики тестируют Vibrant Visuals на различных устройствах, совместимых с Bedrock Edition. Вскоре эта версия будет доступна в виде бета-версии или предварительного просмотра для тестирования пользователями. Mojang также заявили, что со временем перенесут это графическое обновление и на версию для Java.

Конечно, если у вас мощный ПК с аппаратным обеспечением GeForce RTX, Minecraft с RTX остается лучшим способом ощутить игру с визуальной точки зрения.