Мир без Бэтмена: студия WB Montreal представила сюжетный трейлер игры Gotham Knights

Студия Warner Bros. Montreal продолжает делиться информацией о видеоигре Gotham Knights. На этот раз разработчики представили сюжетный трейлер, посвященный тайной организации "Суд Сов".

Год назад студия Warner Bros. Montreal, во время презентации DC FanDome, анонсировала новую видеоигру во вселенной Бэтмена, правда, не совсем стандартную. Называется она Gotham Knights, а посвящена эта игра не главному защитнику Готэма, а его "семье".

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Дело в том, что Бэтмен и комиссар Гордон умерли во вселенной этой видеоигры, а потому на защиту города встали новые супергерои. Разработчики отметили, что геймеры могут сыграть за одного из следующих персонажей: Робин, Бэтгерл, Найтвинг и Красный Колпак. У всех этих героев будут свои уникальные приемы и умения, а также их можно будет кастомизировать. Но самое интересное, что всю видеоигру можно пройти не только в одиночку, но и в кооперативе на двоих. Также важно отметить, что сюжетно игра Gotham Knights не связана с серией Batman: Arkham, которую создали разработчики из Rocksteady Studios.

На этот раз, во время презентации DC FanDome 2021, представители Warner Bros. Montreal решили подробнее рассказать о криминальной организации "Суд Сов", с которой главным героям нужно будет столкнуться. А если точнее, то информацией о ней поделился известный злодей Пингвин. Он отметил, что это не городская легенда, а реально существующая организация, которая уже длительное время тайно руководит этим городом. По его мнению, вся власть всегда находилась в руках ее членов, а Бэтмен и Гордон вообще никогда не контролировали Готэм. Также Пингвин добавил, что противостоять организации "Суд Сов" очень непросто.

Стоит отметить, что в новом трейлере нету геймплейных кадров, а также разработчики опять не назвали точную дату релиза видеоигры Gotham Knights. Известно лишь, что она должна выйти в 2022 году на PC, PlayStation и Xbox.

Сюжетный трейлер видеоигры Gotham Knights: видео