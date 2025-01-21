MMORPG во вселенной Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West отменены

Южнокорейская компания NCSoft, известная по таким проектам, как Lineage и Guild Wars, отменила три игры, над которыми работала. Среди них нереализованные MMORPG во вселенной Horizon.

NCSoft приняла решение прекратить разработку проектов под кодовыми названиями Project H, Project J и Project Pantera, над которыми работали три разные студии, сообщает 24 Канал со ссылкой на MTN. Project H был MMORPG в постапокалиптическом мире Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West от студии Guerrilla Games, которая принадлежит PlayStation.

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По информации MTN, сотрудники, которые работали над Project H, уже покинули компанию или были переведены на другие проекты. Окончательное решение об отмене было принято в конце 2024 года по итогам очередного внутреннего аудита.

Ожидалось, что MMORPG во вселенной Horizon будет нацелена на глобальную аудиторию и станет частью инициативы Sony Interactive Entertainment (SIE) по расширению присутствия в сегменте игровых сервисов.

Несмотря на то, что официального подтверждения игры от Sony и NCSoft не было, компании заключили стратегическое соглашение осенью 2023 года, пообещав сотрудничать в нескольких направлениях, в частности в мобильном секторе, и "расширять границы игрового процесса".

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Между тем студия Guerrilla Games продолжает работать над собственной онлайн-игрой во вселенной Horizon. Утечка игрового процесса в январе 2023 года раскрыла некоторые детали проекта – новых персонажей, стилизованную графику и возможность исследования мира вместе с друзьями.