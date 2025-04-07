Украинскую команду по Counter-Strike 2 покинул самый опытный игрок

Украинские киберспортивные организации продолжает штормить, ведь команду, некогда завоевавшую любовь геймеров на BLAST.tv Paris Major 2023 покинул последний игрок из того легендарного состава.

Monte стали настоящей сенсацией на киберспортивной арене, удачно выступив на парижском Мейджоре в 2023 году, однако с тех пор команда продолжает свое крутое пике, информирует 24 Канал.

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Демченко больше не в Monte Gang

Кажется, непрерывная серия неутешительных результатов заставляет боссов организации постоянно "тасовать" основной состав.

Только в феврале ряды Monte покинул польский игрок dycha, а теперь пришла очередь самого опытного киберспортсмена в коллективе.

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Речь об украинце Сергее Демченко, известного под ником DemQQ, который оставался последним игроком, выступавшим на знаковом для Monte BLAST.tv Paris Major 2023.

Организация попрощалась с киберспортсменом в соцсетях, поблагодарив его за сотрудничество и пожелав удачи в "новой семье".

Как оказалось, Демченко не ушел в неизвестность. На собственной странице в X игрок объявил, что стал членом другой украинской команды – Passion UA, владельцем которой является футболист сборной Украины Александр Зинченко.

Интересно, что несколько дней назад этот коллектив уже пополнил один ветеран Monte – Владимир "Woro2k" Велетнюк, поэтому Сергей воссоединился с бывшим тиммейтом.