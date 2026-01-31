Ветеран Bethesda объяснил, почему возвращение к классической Morrowind может разочаровать

Бывший дизайн-директор Bethesda Game Studios Брюс Несмит поделился скепсисом относительно выхода официального ремастера The Elder Scrolls III: Morrowind. Несмотря на недавний успех обновленной Oblivion и слухи о переиздании Fallout, культовая игра 2002 года может остаться без современного переосмысления.

Основными препятствиями, по мнению Брюса, являются технические трудности и устаревшие механики, которые сегодня могут вызывать дискомфорт у игроков. Об этом он рассказал в интервью изданию PressBoxPr.

Смотрите также Fallout 4 получила бесплатные DLC по мотивам сериала и New Vegas

Почему разработчик считает обновление классики нецелесообразным?

Брюс Несмит, который посвятил Bethesda 17 лет жизни и работал ведущим дизайнером Skyrim, привел несколько весомых аргументов против ремастера Morrowind. Одной из главных проблем он называет вероятную потерю исходного кода игры.

В отличие от ситуации с Oblivion, где исходные данные были в наличии, работа над Morrowind может стать технически невозможной без огромных затрат.

Кроме технических аспектов, ветеран индустрии уверен, что игра просто не выдержала проверку временем. По его мнению, фанаты могли закрывать глаза на недостатки в ремастере Oblivion из-за чувства ностальгии, однако чем старше игра, тем труднее игнорировать ее устарелость.



Ремейк TES Morrowind, по мнению Несмита, не имеет смысла / Скриншот из игры

Несмит заметил, что если вы попробуете поиграть в Morrowind сейчас, вас ждет настоящий кринж. Он даже признал, что как дизайнер квестов сам приложил руку к некоторым спорным моментам в прошлых играх серии.

По оценкам специалиста, создание полноценного ремейка на движке Skyrim заняло бы около 4 лет. Несмит задается вопросом, не лучше ли было бы вместо этого создать что-то совершенно новое, например, вернуться в земли Morrowind, но уже с другой историей.

Пока официальная студия не планирует переиздание, над любительским проектом Skywind с 2011 года продолжают работать энтузиасты из TESRenewal. Прошлой весной разработчики-любители намекнули, что завершение их многолетнего труда уже виднеется на горизонте.