Самый успешный игрок Dota 2 в истории стал тренером команды OG

Легендарный игрок в Dota 2 Йохан Сундштайн, больше известный как n0tail, снова возвращается в команду OG, но теперь уже как главный тренер. Он не только успел оставить след в киберспорте, но и до сих пор возглавляет список самых богатых игроков в дисциплине.

N0tail теперь тренер

Киберспортивная организация OG объявила о возвращении легендарного экс-игрока Йохана "n0tail" Сундштайна. Официальное сообщение появилось в соцсетях клуба. N0tail занял место Мориса Хезы Гутмана, который недавно покинул команду. Интересно, что для Йохана это не первый опыт тренерской работы – в 2020 году он уже возглавлял OG Seed до ее расформирования, пишет 24 Канал.

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Несмотря на новую должность, OG еще не определился с полным составом: клуб продолжает искать оффлейнера, а трое игроков остаются на просмотре.

Сейчас состав игроков OG выглядит так:

Алтангинь "423" Билгунь.

Даниэль "Stormstormer" Шетцау.

Тамир "Daze" Токпанов, который ранее играл за NAVI.

Украинец Иван "Кидаро" Бондарев.

N0tail не просто возвращается в профессиональную сцену как тренер – он до сих пор остается самым богатым игроком в истории Dota 2. Аналитическая платформа Esports Charts в марте обновила список самых успешных игроков по итогам PGL Wallachia Season 3, и Сундштайн снова возглавил рейтинг. За свою карьеру он заработал 7 184 163 доллара.

Его путь в киберспорте начался еще в 2012 году с команды Fnatic. Затем были Team Secret и Cloud9, а с 2015 года он связал себя с OG, где стал лицом организации и получил наибольшие успехи, в частности дважды выиграл The International. Карьеру игрока он завершил в 2022 году, однако его заработки до сих пор остаются недосягаемыми для других.

Ближайший к нему – Джесси "JerAx" Вайникка с доходом 6 486 623 доллара. Он известен выступлениями за Team Liquid, но в 2020 году взял почти двухлетнюю паузу, что, вероятно, не позволила ему обойти Йохана.

В топе заработков есть и украинские имена. Мирослав "Mira" Колпаков, который занимает восьмое место, заработал 5 574 899 долларов. Свою карьеру он начал в отечественной команде Cascade, а сейчас представляет Aurora Gaming. На девятой позиции – "KuroKy" Салехи Тахасоми, который в 2013–2014 годах выступал за Natus Vincere. Сейчас он играет за Nigma Galaxy и имеет 5 295 698 долларов.

Йохан Сундштайн остается символом не только успеха OG, но и всей дисциплины Dota 2 – как самый успешный игрок и человек, который продолжает влиять на сцену, но уже в новой роли.