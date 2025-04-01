Natus Vincere снова опустились в глобальном рейтинге команд HLTV
- Natus Vincere опустились на четвертое место в рейтинге HLTV после поражения на BLAST Open Spring 2025.
- Team Vitality теперь возглавляет рейтинг, тогда как Team Spirit и MOUZ занимают второе и третье места соответственно.
- NAVI все еще остается популярной командой, собрав 64,85 миллиона часов просмотров в 2024 году.
Долгое время NAVI были первыми в рейтинге команд HLTV, но после шокирующего поражения на Perfect World Shanghai Major 2024 опустились сначала на второе место, а менее чем через неделю на третье. С тех пор прошло несколько насыщенных турнирами месяцев, и по их результатам видим очередное падение.
Снова вниз
Корректировка рейтинга произошла после BLAST Open Spring 2025, где NAVI проиграли россиянам из Team Spirit в шаге от финала. К счастью, сами Spirit позже тоже проиграли, что выбросило их с первого места в рейтинге HLTV, пишет 24 Канал.
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- Теперь на первом месте в рейтинге находится французская Team Vitality, которая одержала победу на BLAST Open Spring 2025.
- Второе место занимают Team Spirit, которые еще с декабря держались на первой позиции.
- Третье место получает немецкая команда MOUZ, которая боролась с Vitality в финале турнира, но проиграла, заняв второе место.
- Наконец на четвертом месте рейтинга находится Natus Vincere, которой в последнее время не очень везет.
- Закрывает пятерку турецкая Eternal Fire.
Отметим, что прежде чем начать свой путь вниз, NAVI удерживали лидерство целых 11 недель. Сам рейтинг составляется на основе совокупности мероприятий, а точнее результатов, которых команды там достигают. Список HLTV является одним из самых авторитетных и составляется наряду с собственным рейтингом Valve.
Место в этом рейтинге является очень важным, поскольку влияет на узнаваемость команды, ее востребованность на турнирах, ее популярность. Часто организаторы турниров сверяются с этим рейтингом, решая, какие команды пригласить на свои мероприятия. Пребывание в хвосте списка уменьшает шансы коллектива игроков быть замеченными на киберспортивной сцене.
К счастью, Natus Vincere упали не настолько сильно, чтобы вылететь из перечня топовых коллективов.
- Недавно Команду NAVI из Counter-Strike 2 была названа самой популярной среди зрителей в 2024 году, поскольку она собрала 64,85 миллиона часов просмотров, обогнав ближайшего конкурента, FaZe Clan, с его 58,41 миллиона просмотров.
- Между тем в целом вся организация Natus Vincere, которая объединяет 16 команд в различных дисциплинах, вошла в пятерку самых популярных киберспортивных организаций мира, занимая пятое место с 571 миллионом часов просмотра. Самой популярной стала Team Liquid с 864 миллионами часов просмотра.