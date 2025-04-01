Natus Vincere снова опустились в глобальном рейтинге команд HLTV

Долгое время NAVI были первыми в рейтинге команд HLTV, но после шокирующего поражения на Perfect World Shanghai Major 2024 опустились сначала на второе место, а менее чем через неделю на третье. С тех пор прошло несколько насыщенных турнирами месяцев, и по их результатам видим очередное падение.

Снова вниз

Корректировка рейтинга произошла после BLAST Open Spring 2025, где NAVI проиграли россиянам из Team Spirit в шаге от финала. К счастью, сами Spirit позже тоже проиграли, что выбросило их с первого места в рейтинге HLTV, пишет 24 Канал.

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Теперь на первом месте в рейтинге находится французская Team Vitality, которая одержала победу на BLAST Open Spring 2025.

Второе место занимают Team Spirit, которые еще с декабря держались на первой позиции.

Третье место получает немецкая команда MOUZ, которая боролась с Vitality в финале турнира, но проиграла, заняв второе место.

Наконец на четвертом месте рейтинга находится Natus Vincere, которой в последнее время не очень везет.

Закрывает пятерку турецкая Eternal Fire.

Отметим, что прежде чем начать свой путь вниз, NAVI удерживали лидерство целых 11 недель. Сам рейтинг составляется на основе совокупности мероприятий, а точнее результатов, которых команды там достигают. Список HLTV является одним из самых авторитетных и составляется наряду с собственным рейтингом Valve.

Место в этом рейтинге является очень важным, поскольку влияет на узнаваемость команды, ее востребованность на турнирах, ее популярность. Часто организаторы турниров сверяются с этим рейтингом, решая, какие команды пригласить на свои мероприятия. Пребывание в хвосте списка уменьшает шансы коллектива игроков быть замеченными на киберспортивной сцене.

К счастью, Natus Vincere упали не настолько сильно, чтобы вылететь из перечня топовых коллективов.

Недавно Команду NAVI из Counter-Strike 2 была названа самой популярной среди зрителей в 2024 году, поскольку она собрала 64,85 миллиона часов просмотров, обогнав ближайшего конкурента, FaZe Clan, с его 58,41 миллиона просмотров.

Между тем в целом вся организация Natus Vincere, которая объединяет 16 команд в различных дисциплинах, вошла в пятерку самых популярных киберспортивных организаций мира, занимая пятое место с 571 миллионом часов просмотра. Самой популярной стала Team Liquid с 864 миллионами часов просмотра.