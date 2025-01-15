Кто победил в борьбе Natus Vincere и NAVI Junior за место на PGL Wallachia Season 3

Основной состав Natus Vincere по Dota 2 вчера встретился с молодежным коллективом NAVI Junior. Обе команды соревновались за возможность продолжить игру на турнире PGL Wallachia Season 3. Кто же победил?

Кто поедет на PGL Wallachia

Согласно турнирной таблице, на основной этап турнира проходит Natus Vincere, то есть главный состав украинской киберспортивной организации. NAVI Junior, к сожалению, покидает соревнования после поражения со счетом 0:2, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт NAVI.

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Завершился чрезвычайно увлекательный поединок, в котором команды NAVI и NAVI Junior сошлись в битве за слот на чемпионате PGL Wallachia Season 3. По итогам матча путевку на LAN-турнир завоевали игроки NAVI,

– написали в объявлении.

Напомним, закрытая квалификация в Восточную Европу на PGL Wallachia Season 3 началась 12 января и завершится уже сегодня, 15 января 1025 года. Сам турнир будет проходить с 8 по 16 марта 2025 года в Бухаресте, Румыния. 16 команд разыграют 1 000 000 долларов.

Natus Vincere поедет на турнир в таком составе:

Инджи Луб. Shad. Нидерланды.

Сухбат Отгондаваа. Sanctity. Монголия.

Мирослав Бичан. BOOM. Чехия.

Виталий Иванов. QBFY. Украина. Капитан.

Олег Медведок. Kaori. Украина.

Natus Vincere уже сыграла с One Move (победа с результатом 2:0) и Ban9PivoSam0gon (победа 2:0). NAVI Junior в свою очередь провела игры с Virtus.pro (победа 2:1) и L1GA TEAM (победа 2:0).