NAVI объявили новый состав основной команды по Dota 2

В октябре Natus Vincere объявила о приостановлении своего основного состава по Dota 2, поскольку не смогла найти для команды постоянных игроков. Все это время активной оставалась только команда NAVI Junior. Однако вчера вечером украинская киберспортивная организация внезапно объявила о новом основном составе. Кто в него вошел?

Кто будет играть

Natus Vincere решили не собирать коллектив по одному человеку, а подписать сразу готовую команду, известную под названием PuckChamp. Она в полном составе переходит к NAVI и будет выступать от ее имени. В составе команды двое украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Natus Vincere.

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Команда PuckChamp теперь будет представлять киберспортивный клуб NAVI в дисциплине Dota 2. Ближайшим соревнованием для обновленного ростера Рожденных Побеждать станет декабрьский LAN-турнир ESL One Bangkok 2024 с призовым фондом в 1 000 000 долларов,

– говорится в объявлении.

Отмечается, что PuckChamp ранее соревновалась против NAVI Junior, одержав победу. Кроме того, двое игроков из этого состава, а также тренер уже ранее выступали за NAVI.

Состав NAVI по Dota 2:

Виталий "QBFY" Иванов. Украина.

Олег "kaori" Медведок. Украина.

Виталий "Sword_Art" Петькин. Украина. Тренер.

Инджи "Shad" Люб. Нидерланды.

Мирослав "BOOM" Бицан. Чехия.

Сухбат "sanctity-" Отгондаваа. Монголия.



Новый основной состав NAVI по Dota 2 / Скриншот 24 Канала

BOOM, sanctity и Sword_Art уже ранее были в NAVI. Shad на недавнем крупном турнире PGL Wallachia Season 2 вошел в топ-3 игроков турнира. Kaori хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне в PSG Quest. QBFY ранее выступал за Monte и Palianytsia.

Напомним, ESL One Bangkok 2024 пройдет с 9 по 15 декабря. В турнире примут участие 12 команд.