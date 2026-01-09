Natus Vincere установила новый рекорд популярности среди зрителей киберспорта

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere продолжает удерживать лидерские позиции по популярности среди зрителей. Аналитики представили данные, которые показывают впечатляющие цифры просмотров матчей команды. Результаты разных составов организации превзошли показатели многих именитых конкурентов в мировом киберспорте.

Какие достижения показала Natus Vincere в 2025 году?

В течение прошлого года игры различных подразделений Natus Vincere привлекли внимание более 133,3 миллионов часов просмотра. Наибольший вклад в этот показатель сделал подразделение Counter-Strike 2, на который приходится почти половина всей аудитории – 45 процентов, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Esports & Streaming.

Команды из других дисциплин также показали достойные результаты:

Mobile Legends: Bang Bang собрал 18,4 процента просмотров.

PUBG: Battlegrounds – 12,7 процента.

Dota 2 – 11,7 процента от общего объема.

Представители организации приняли участие в 131 турнире разного уровня и провели 1142 официальных матча. Такая активность позволила удерживать стабильный интерес аудитории в течение всего года.

Пиковый онлайн в 2025 году

Рекордный пиковый онлайн составил 2,56 миллиона зрителей одновременно. Этот показатель был достигнут во время матча азиатского состава организации с Mobile Legends: Bang Bang в индонезийской лиге MPL. Украинский клуб подписал эту команду именно в 2025 году, что оказалось успешным решением с точки зрения привлечения международной аудитории.

Natus Vincere на StarLadder Budapest Major 2025

Отдельного внимания заслуживает полуфинальный матч StarLadder Budapest Major 2025, где Natus Vincere встретилась с FaZe Clan в противостоянии, завершившемся поражением со счетом 1:2. Эта игра стала второй по популярности в истории украиноязычных киберспортивных трансляций, собрав 116,2 тысячи зрителей одновременно, пишет Sportarena.

В целом успех Natus Vincere подтверждает статус организации как одной из самых влиятельных в мировом киберспорте. Разнообразие дисциплин, в которых выступают команды клуба, позволяет привлекать широкую аудиторию из разных регионов мира и удерживать их внимание в течение года.

Украинский киберспорт: общие тенденции

В целом украиноязычный сегмент киберспортивных трансляций демонстрирует стабильный рост. В 2025 году общее количество часов просмотра увеличилось почти на треть по сравнению с предыдущим годом и достигло более 25,16 миллиона часов. Это на 30,5 процента больше, чем было зафиксировано в 2024 году, что свидетельствует о растущем интересе украиноязычной аудитории к киберспортивным событиям.