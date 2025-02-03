NAVI прокомментировали расследование ESL относительно бага на турнире One Raleigh 2025

В конце прошлой недели завершилось расследование вокруг использования бага предмета Smoke of Deceit во время отбора на турнир One Raleigh 2025 от Electronic Sports League (ESL). Согласно результатам, NAVI Junior с двумя другими командами были окончательно дисквалифицированы, а другие коллективы, которых уличили в том же, оштрафованы. Представители Natus Vincere высказались по этому поводу.

Что говорят в Natus Vincere

Напомним, в ESL заявили, что NAVI Junior использовали баг около 115 раз и попали в категорию "систематическое злоупотребление". Превзошли украинцев только 9Pandas, которые воспользовались багом около 160 раз. На третьем месте – Aurora Gaming, для которой насчитали 50 случаев. Другие команды пользовались багом значительно меньше, поэтому организаторы решили, что лишь эти три команды должны вылететь из турнира, сообщает 24 Канал со ссылкой на CyberScore. Это не понравилось ни поклонникам, ни самим командам.

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Представители украинского клуба заявили, что решение ESL дисквалифицировать NAVI Junior из-за использования бага Smoke of Deceit кажется несправедливым. Они отметили, что десятки команд использовали этот баг, но наказание коснулось не всех.

Вчера стало известно о решении ESL дисквалифицировать состав NAVI Junior из квалификации на ESL One Raleigh 2025 вследствие проведенного расследования использования нашими игроками смок-бага. Наша команда была признана более виновной, чем другие 30 команд, которые применяли этот баг в квалификациях во всех регионах,

– написали NAVI в своем телеграм-канале.

Здесь стоит отметить, что в заявлении ESL упоминается не 30, а лишь 13 команд, которые злоупотребляли ошибкой предмета Smoke of Deceit. Кроме того, наказание коснулось еще двух команд в виде дисквалификации и штрафных санкций во время следующих игр для остальных. Однако понятно, что представители NAVI имеют в виду, что если ESL считает этот баг незаконным, то в таком случае даже одиночное использование должно наказываться одинаково для всех.

"Перед началом квалификации админы ESL не предупредили о запрете использования этого бага, что и повлекло его массовое применение. Например, во время прошлой квалификации на PGL Wallachia, админы турнирного оператора PGL заранее проинформировали команды о недопустимости использования смок-бага. По нашей информации, турнир прошел без злоупотреблений багом", – говорится далее в заявлении.

При этом NAVI также подчеркнула, что ESL была более снисходительной к другим командам, таким как Tundra Esports и Team Spirit: "Как выяснилось, использование бага все же разрешено, но лишь ограниченно – и если ты Tundra или Spirit".

Похожее мнение ранее высказал Патрик Бонифацио из издания Hotspawn. Он назвал решение несправедливым и заявил: "По сути, они говорят, что нарушать правила "немного" – это нормально, но если вы делаете это чаще, чем им хотелось бы, то вас дисквалифицируют. Команды, которые попали в категорию умеренных и незначительных нарушений, так же виноваты, как NAVI Junior, 9Pandas и Aurora Gaming".

Он отмечает, что для получения преимущества над соперником достаточно лишь одного успешного использования ошибки. Поэтому тот факт, что некоторые команды злоупотребляли багом меньше, чем другие, "не меняет его потенциального влияния".

Очевидно, что ESL просто не хотела убивать ажиотаж вокруг ESL One Raleigh, дисквалифицируя любимые команды фанатов, такие как Tundra и Secret, даже если это было сделано ценой соревновательной честности. Это хрестоматийное определение фаворитизма и предвзятости, и это просто гораздо худший вариант,

– добавил Бонифацио.

Напомним, в категорию "Умеренное злоупотребление", где было зафиксировано периодическое использование ошибки, попала также Passion UA, тогда как основная команда Natus Vincere оказалась в группе "Незначительные злоупотребления", где зафиксировано лишь один-два случая.