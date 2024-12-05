NAVI Junior становятся чемпионами European Pro League Season 21

21-й сезон турнира European Pro League по Dota 2 завершился. Победу одержала команда NAVI Junior, как и в предыдущем 20 сезоне. С кем украинцы сыграли решающий матч и сколько денег заработали дальше.

Главные детали

Финал European Pro League S21 полностью принадлежал украинцам, ведь NAVI Junior встретились с другой украинской командой под названием Passion UA. Финальный поединок завершился с результатом 3:0 в пользу NAVI, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт киберспортивной организации.

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На групповом этапе наша команда не потерпела ни одного поражения, а в плей-офф дошла до гранд-финала, не проиграв ни одной карты,

– пишут представители NAVI.

Команда Passion UA имела некоторые трудности в групповой стадии, а в первом матче плей-офф опустились в нижнюю сетку. Однако дальнейшие победы позволили им пробиться в финал, где их ждали представители Natus Vincere.

Победители, как сообщается, заберут с собой 10 000 долларов. Passion UA за второе место получает 5 000 долларов. Третье место завоевала команда Dragon Esports Club, получив 3 000 долларов. И лишь одна тысяча долларов досталась Zero Tenacity за 4 место.

Состав NAVI Junior:

Тарас gotthejuice Линников.

Линников. Артем Нику Бачкур.

Бачкур. Юрий pma Проц.

Проц. Тамир Daze Токпанов.

Токпанов. Станислав Riddys Митрошкин.

21-й сезон Европейской профессиональной лиги проходил с 12 ноября по 4 декабря. В турнире приняли участие 12 команд. Общий призовой фонд составил 20 000 долларов.