NAVI покинули StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2 в одном из самых зрелищных поединков года

Украинская организация Natus Vincere не смогла пробиться в финал StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2, но подарила фанатам киберспорта незабываемый поединок.

Матч, стоящий гранд-финала – именно так можно описать противостояние, которое, к сожалению, закончилось поражением для нашего коллектива, информирует 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Лучший матч года по Counter-Strike 2?

После того как турнир покинули главные фавориты из FURIA, вечером 13 декабря поклонники соревновательного CS 2 могли наблюдать за настоящей битвой "двух йокодзун", ведь на сервере сошлись NAVI и FaZe в BO3 (3 карты до 2 побед).

Оба коллектива подошли к матчу чрезвычайно заряженными на результат, что вылилось в ожесточенную игру на сервере.

Хотя первая карта, которой стал пик "рожденных побеждать" Ancient, прошла для них относительно спокойно, ведь уже после первой половины они повели в счете 10:2 и завершили карту 13:5.

Фантастический раунд от makazze: смотрите видео

Проблемы начались на выборе соперников – Nuke.

Противостояние на этой карте было фантастическим, ведь его судьбу решали только моменты чрезвычайного мастерства или удачи. Как вот невероятный "клатч" латвийского снайпера broky.

Фантастическая игра латвийца: смотрите ролик

В равной борьбе, NAVI все же немного потеряли инициативу и отпустили результат – 11:13 в пользу FaZe.

Хладнокровный убийца frozen: смотрите видео

Решить все было суждено адской Inferno, где подопечные Андрея Городенского не смогли взломать защиту оппонентов и провалили первую половину 3:9.

Один из типичных раундов NAVI за атаку: посмотрите ролик

Такое сокрушительное преимущество не позволило "рожденным побеждать" вернуться в игру, несмотря на все попытки.

В конце концов, изюминкой противостояния или же последним гвоздем в гроб надежд NAVI на триумф на "Мейджоре" стал нереальный раунд от канадца Twistzz, а финальный счет закрепился на 13:8 не в пользу украинцев.

Невероятная стрельба от Twistzz и реакция B1ad3: смотрите видео

Поэтому, 2-1 по картам и FaZe идут дальше и попытаются сделать все, чтобы завоевать трофей.

Когда состоится гранд-финал StarLadder Budapest Major 2025?