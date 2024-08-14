Когда стоит ожидать Nintendo Switch 2 – разработчикам сообщили время

Консоль следующего поколения от Nintendo Switch 2 следует ожидать не ранее апреля 2025 года. Эта информация появилась на фоне спекуляций и ожиданий, связанных со старением Nintendo Switch, которая находится на рынке уже семь лет.

Циклы выпуска основных игровых консолей обычно синхронизированы по конкурентным причинам, информирует Games 24. Как следствие, Nintendo Switch уже начинает демонстрировать свой почтенный возраст, в конце концов, как и ее старшие аналоги.

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По словам Криса Дринга, руководителя GamesIndustry.biz, который поделился информацией в своем подкасте, разработчики получили указания от Nintendo о том, что консоль следующего поколения не появится как минимум до апреля 2025 года.

Switch 2?

Ранее в мае Nintendo объявила, что игровая консоль следующего поколения будет представлена в течение текущего финансового года, который заканчивается 31 марта 2025 года. Однако Дринг уточнил, что ни один из разработчиков, с которыми он общался, не ожидает выхода новой консоли в этом финансовом году.

Nintendo посоветовала своим партнерам не ожидать выхода новой консоли до конца этого финансового года, ориентируясь на релиз в апреле или мае 2025 года.

Nintendo Switch, представлен в марте 2017 года. Сейчас это самая долгоживущая консоль в линейке компании.

По состоянию на конец июня Nintendo продала 143,42 миллиона единиц Switch. В первом квартале этого года было продано 13,5 миллиона единиц, и компания намерена продать еще 13,5 миллиона консолей до конца этого финансового года.

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Если эти цели будут достигнуты, Nintendo Switch может опередить PlayStation 2 от Sony и стать самой популярной игровой консолью в истории.