Фильм о Зельде перенесли: Nintendo называет новую дату

Nintendo сместила премьеру будущего фильма по мотивам игры "Легенда о Зельде". Ранее лента планировалась на март 2027 года. Неназванные "производственные обстоятельства" теперь диктуют новую дату.

Выход фильма отложен, но разрыв небольшой

Фильм, который должен стать первой полнометражной адаптацией игры "The Legend of Zelda", не появится в кинотеатрах 26 марта 2027 года, как планировалось ранее. Nintendo официально объявила новую дату релиза – 7 мая 2027 года. О переносе сообщил лично президент компании Шиґеру Миямото на странице Nintendo в соцсети Bluesky. Таким образом фильм перенесли на полтора месяца вперед, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Это Миямото. По производственным причинам, мировая дата выхода игрового фильма "Легенда о Зельде" в кинотеатрах будет перенесена на 7 мая 2027 года. Хотя это будет немного позже, чем мы объявили ранее, мы хотели бы иметь достаточно времени, чтобы сделать его хорошим фильмом. Пожалуйста, дайте нам немного больше времени,

– написал Миямото.

Идея создать фильм о Зельде долго оставалась нереализованной. Шигеру Миямото, который является создателем оригинальной игры, в течение многих лет выступал против ее экранизации. По словам Гейл Тилден, бывшей руководительницы маркетинга Nintendo, в компании постоянно поступали предложения снять фильм по мотивам "Зельды", однако Миямото был категоричен – даже если бы фильм захотел снять Стивен Спилберг, ответ оставался "нет".

Ситуация изменилась только после кассового успеха анимационного фильма "Суперсемейка братьев Марио", вышедшего в 2023 году. Именно тогда Nintendo объединилась с Sony для работы над фильмом "Легенда о Зельде". Постановку доверили режиссеру Вэсу Боллу, известному по "Бегущему по лабиринту, " и "Королевству планеты обезьян", а сам Миямото на этот раз стал одним из продюсеров ленты.

Что известно о предстоящем фильме

Проект все еще находится на ранней стадии производства. Пока неизвестно, кто сыграет главных персонажей – Линка и Зельду. Официального кастинга еще не объявлено, однако в интернете ходят слухи, что на роль принцессы Зельды рассматривается Хантер Шафер. Относительно исполнителя роли Линка – имен пока не называют.

Ввиду раннего этапа подготовки, пока сложно сказать, существует ли уже финальный вариант сценария. Но даже несмотря на это, тот факт, что Nintendo официально работает над фильмом и контролирует все этапы производства, дает надежду фанатам, что на этот раз экранизация культовой игры получится удачной.