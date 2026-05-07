Nintendo может поднять цену Switch 2 – инвесторы требуют изменений

Несмотря на рекордный старт продаж, Nintendo столкнулась с неожиданной проблемой. Стоимость производства Switch 2 оказалась настолько высокой, что инвесторы уже требуют пересмотра цены консоли.

По данным Bloomberg, инвесторы оказывают давление на Nintendo и ожидают от компании изменений в ценовой политике в отношении Nintendo Switch 2. Причина – нынешняя стоимость консоли, как считают акционеры, не позволяет компании получать достаточную прибыль на фоне роста расходов.

Почему Nintendo может сделать Switch 2 дороже?

Сейчас рекомендованная цена Switch 2 в США составляет 450 долларов. Несмотря на опасения из-за возможного роста экспортных тарифов, Nintendo не стала менять стоимость консоли перед стартом предварительных заказов. В то же время компания все же подняла цены на аксессуары.

На себестоимость Switch 2 влияет сразу несколько факторов. Крупные американские технологические компании активно скупают ключевые компоненты, в частности память, из-за чего цены на комплектующие продолжают расти.

Дополнительное давление создают проблемы в мировой торговле и логистике, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Это влияет не только на стоимость доставки, но и на цены базовых материалов, в частности пластика, который используется в производстве консолей.

Кроме того, акции Nintendo дешевеют уже пять месяцев подряд. Это самый длинный период падения стоимости ценных бумаг компании с 2016 года. На этом фоне инвесторы ожидают от Nintendo решительных действий для улучшения прибыльности бизнеса.

Наиболее вероятным сценарием, по мнению Bloomberg, является повышение стоимости Switch 2 на 50 – 100 долларов. Подорожание может коснуться и более дешевой версии консоли для японского рынка, которая сейчас стоит около 50 000 иен. В Японии Nintendo также продает более дорогую многоязычную модель приставки.

Как изменение цены повлияет на геймеров в разных регионах?

Потенциальное подорожание Nintendo Switch 2 может неравномерно ударить по разным рынкам. Аналитики Omdia отмечают, что торговые тарифы и рост цен на электронику уже снижают покупательную способность игроков во многих странах.

Сильнее всего это может ощутиться в регионах с низкими доходами населения и нестабильными валютами – частности в Латинской Америке, части Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. Там даже разница в 50 долларов, способна существенно повлиять на решение о покупке консоли.

Дополнительной проблемой для игроков становится не только сама консоль, но и сопутствующие расходы. Из-за дефицита NAND-памяти резко дорожают карты microSD Express, необходимые для современных крупных игр. По данным Tom's Hardware, цены на накопители объемом 1 ТБ уже превышают 200 долларов, пишет Tom's Hardware.

Что именно делает Switch 2 такой дорогой в производстве?

В отличие от первой Switch, новая консоль использует значительно более сложное и дорогое "железо". Внутри Switch 2 установлен кастомный процессор Nvidia Tegra T239 с графикой на архитектуре Ampere, поддержкой DLSS и аппаратной трассировкой лучей, разобрались специалисты ITC.UA.

Также Nintendo перешла на более быструю память LPDDR5X и увеличила ее объем до 12 ГБ. Проблема заключается в том, что именно память сейчас переживает глобальный дефицит из-за бешеного спроса со стороны AI-компаний и дата-центров. Bloomberg сообщает, что контрактные цены на NAND-память в 2026 году могут вырасти почти на 90%.

Еще один фактор – сложная международная цепочка производства. Чип Nintendo разрабатывается Nvidia в США, изготавливается Samsung в Южной Корее, а финальная сборка проходит в нескольких азиатских странах, рассказывает El Pais. Поэтому консоль зависит от стоимости логистики, тарифов и глобальной политической ситуации.

По данным DigiTimes Asia, Nintendo использует 8-нанометровый техпроцесс Samsung вместо более современных и более дорогих решений TSMC. И хотя это помогает сдерживать расходы, все равно не спасает компанию от роста цен на компоненты.

Как повышение цены Switch 2 повлияет на рынок консолей в целом?

Повышение цены Switch 2 может стать еще одним сигналом для всей индустрии, что эпоха "дешевых" консолей подходит к концу. Аналитики уже говорят о новом этапе рынка, где производители делают ставку на более дорогое оборудование и премиальное позиционирование, пишет NewZoo.

После недавнего подорожания PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro инвесторы и производители внимательно наблюдают за реакцией аудитории. Если Nintendo сможет успешно поднять цену без значительного падения продаж, это может подтолкнуть других производителей к аналогичным решениям.

Также существует риск, что более дорогие консоли изменят поведение игроков. Некоторые пользователи могут реже обновлять устройства или переходить на ПК и облачный гейминг. В дискуссиях на Reddit и аналитических материалах все чаще звучит мнение, что консольный рынок постепенно становится "премиальным" сегментом развлечений.

В то же время Nintendo делает ставку на другую модель – компания стремится продать как можно больше консолей на старте, чтобы в дальнейшем зарабатывать на играх и сервисах. Президент Nintendo Шунтаро Фурукава прямо заявлял, что большая база пользователей позволяет существенно увеличить продажи программного обеспечения в последующие годы.