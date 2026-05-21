Embracer стремится перезапустить целый ряд "недооцененных" франшиз – среди них легенда киберпанка

Embracer имеет интересные планы относительно того как дать новое дыхание ряду известных франшиз. Среди претендентов на вторую жизнь – культовая RPG в стиле киберпанка и симулятор вора.

Все новое – это хорошо забытое старое. Очевидно, боссы шведской Embracer очень любят эту поговорку, сообщает 24 Канал.

Что известно о Embracer Group?

Холдинг Embracer Group владеет и сотрудничает с десятками ведущих студий и издателей, что делает их фактическими владельцами большого количества игровых франшиз.

Среди самых известных активов компании такие серии как Tomb Raider, Metro, Kingdom Come и Dead Island, информирует VGC.

Как отмечает Financial Times, в 2023 году корпорация начала масштабную реструктуризацию на три крупные компании, что вылилось в сокращение тысяч работников. В частности закрытие постигло Volition, которая подарила миру серию Saints Row.

Ценные же франшизы и их создатели перешли в новую структуру, получившую название Fellowship Entertainment.

Эта часть холдинга отныне сосредоточится на развитии серий, в частности путем привлечения "внешних исполнителей", информируют сами Embracer в годовом отчете.

Какие франшизы готовятся "возродить"?

В том же отчете Embracer Group раскрыла полный список проектов, находящихся в разработке, включая анонсированные игры чешской студии Warhorse: новую Kingdom Come и RPG по вселенной Властелина колец.

В дополнение, на одном из слайдов были перечислены франшизы, которые находятся в состоянии ожидания, но для них активно ищут возможности. Среди самого интересного там оказались:

Saints Row;

Deus Ex;

Thief;

Legacy of Kain.

Фактически компания подтвердила намерения вернуть эти серии к жизни, хотя для этого необходим сторонний капитал и новые партнеры.

Активы, принадлежащих Fellowship Entertainment, являются одними из самых недооцененных в отрасли, и я считаю своим долгом как крупнейшего акционера изменить это и создать структуру для реализации их полного потенциала,

– заявил в отчете Ларс Вингефорс, председатель правления Embracer Group.

Почему Deus Ex – это культ?

Больше всего заинтересовать в этой новости геймеров должна вероятность "воскрешения" киберпанковой вселенной Deus Ex.

Культовая серия видеоигр зародилась еще в 2000 году и поражала воображение тогдашних геймеров невиданной свободой прохождения уровней и сочетанием механик "стелса" и шутера, в купе с RPG-элементами.

Дебютную игру франшизы, авторства студии Ion Storm, многие ведущие издания и вообще называют одной из самых влиятельных RPG в истории.

Deus Ex ... удалось сделать то, чего многим играм не удается до сих пор: предложить игроку настоящую свободу,

– считает Брайан Альберт из IGN.

Последней крупной частью франшизы была Deus Ex: Mankind Divided от Eidos Montreal, выпущенная в 2016 году.

Игру хвалили за атмосферу, дизайн уровней и все же ту вариантивность. Причиной критики стали слабый сюжет и слишком агрессивная политика "микротранзакций" в однопользовательской игре.

В сумме, Mankind Divided не стала ни откровением, ни откровенным провалом, (83/100 от критиков и 7.7/10 от геймеров на metacritic), что иногда хуже всего, ведь посредственность всегда забывается.

По состоянию на сегодня, последними новостями о франшизе были сообщения об отмене новой части игры, вследствие все той же реструктуризации, информирует Bloomberg.

Поэтому, поклонники киберпанка должны надеяться, что Fellowship и Embracer найдут инвесторов или, возможно, разработчиков заинтересованных в создании новой игры в известной франшизе.