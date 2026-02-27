Создатели культовой ритм-игры анонсировали свой следующий проект
- Группа ветеранов компании RedOctane создала студию RedOctane Games и анонсировала новый проект Stage Tour как духовную преемницу Guitar Hero.
- Будущая игра будет иметь новые функции, элементы RPG и долгосрочную поддержку с новыми песнями, но дата релиза еще не известна.
Группа разработчиков легендарной ритм-игры объединилась для того чтобы создать ее духовное продолжение, которое порадует поклонников оригинала.
20 лет назад оригинальная Guitar Hero вышла на PS2 и создала целый жанр, фанаты которого до сих пор любят взять в руки контроллер в форме гитары, сообщает 24 Канал.
Продолжение Guitar Hero под новым названием?
Одной из команд-разработчиков была студия RedOctane, которая потом на некоторое время исчезла с лица индустрии. Теперь ветераны компании объединились под новым названием RedOctane Games и анонсировали свой новый проект.
Студия представила Stage Tour – духовную преемницу Guiter Hero, информирует Dexerto.
Помимо классической формы успеха, будущая игра получит новые функции, многочисленные режимы, элементы RPG и долгосрочную поддержку – новые песни и внутриигровые события.
Во время игры ваша группа развивается вместе с вами. Комбинируйте персонажей, чтобы создать состав, который будет уникальным, независимо от того, играете ли вы соло, или в компании до четырех игроков,
– говорится в анонсе проекта.
Трейлер игры: смотрите видео
Пока нет информации о сроках релиза игры, но разработчики обещают, что в конце весны стартует закрытое альфа-тестирование, поэтому стоит добавить проект в список желаемого в Steam.
