Создатели культовой ритм-игры анонсировали свой следующий проект

Группа разработчиков легендарной ритм-игры объединилась для того чтобы создать ее духовное продолжение, которое порадует поклонников оригинала.

20 лет назад оригинальная Guitar Hero вышла на PS2 и создала целый жанр, фанаты которого до сих пор любят взять в руки контроллер в форме гитары, сообщает 24 Канал.

Продолжение Guitar Hero под новым названием?

Одной из команд-разработчиков была студия RedOctane, которая потом на некоторое время исчезла с лица индустрии. Теперь ветераны компании объединились под новым названием RedOctane Games и анонсировали свой новый проект.

Студия представила Stage Tour – духовную преемницу Guiter Hero, информирует Dexerto.

Помимо классической формы успеха, будущая игра получит новые функции, многочисленные режимы, элементы RPG и долгосрочную поддержку – новые песни и внутриигровые события.

Во время игры ваша группа развивается вместе с вами. Комбинируйте персонажей, чтобы создать состав, который будет уникальным, независимо от того, играете ли вы соло, или в компании до четырех игроков,

– говорится в анонсе проекта.

Трейлер игры: смотрите видео

Пока нет информации о сроках релиза игры, но разработчики обещают, что в конце весны стартует закрытое альфа-тестирование, поэтому стоит добавить проект в список желаемого в Steam.

