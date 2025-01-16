Nintendo официально анонсировала консоль Switch 2: новый дизайн, совместимость и дата выхода

После многочисленных утечек, неофициальных рендеров и прогнозов инсайдеров компания Nintendo наконец-то анонсировала новое поколение своей популярной консоли. Новинка получила простое и ожидаемое название Nintendo Switch 2. Вместе с объявлением был представлен двухминутный видеоролик, демонстрирующий дизайн консоли и ее сравнение с предыдущей моделью.

Nintendo Switch 2 имеет большие размеры по сравнению с оригинальной версией, сообщает 24 Канал. Кроме того, Joy-Con контроллеры теперь крепятся к бокам консоли с помощью магнитных держателей, что стало одним из главных изменений в дизайне.

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Nintendo Switch 2 – первый взгляд – смотрите видео:

Совместимость игр и дата выхода

Nintendo подтвердила, что новая консоль будет совместима как с цифровыми, так и с физическими версиями игр от Nintendo Switch. Однако некоторые проекты могут быть частично или полностью несовместимыми с новым устройством. Компания также анонсировала выход эксклюзивных игр для Nintendo Switch 2.



Nintendo Switch 2 / Фото Nintendo America

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Официальный релиз Nintendo Switch 2 запланирован на 2025 год. Кроме того, 2 апреля состоится специальная онлайн-презентация Nintendo Direct, где компания подробнее расскажет о новой консоли. В ряде городов США, Европы и Азии пройдут мероприятия, на которых посетители смогут лично протестировать новое устройство.