Самый быстрый матч в киберспортивной истории Dota 2 длился всего несколько минут

Недавний матч в Dota 2 превзошел все рекорды продолжительности, поскольку завершился за считанные минуты. Впрочем, закончился он совсем не так, как можно было бы подумать.

Что это было

Рекордно короткую игру провели команды Wildcard и 4 Zoomers, которые соревновались за право выйти в DreamLeague Season 26 во время этапа квалификаций. Первая карта прошла без сюрпризов, но вторая закончилась всего через 6 минут и 4 секунды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

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Победу на второй карте получили Wildcard, поскольку их соперники просто сдались. Одного из игроков 4 Zoomers – petitekate3, который играл на Снайпере – убили. Он быстро использовал функцию выкупа, но уже через несколько секунд отключился от игры. Игровой процесс перешел на паузу, но возобновился почти сразу. Когда это произошло, все остальные члены команды 4 Zoomers вышли из игры вслед за своим мидером, таким образом засвидетельствовав поражение.

Момент отключения можно увидеть в записи матча после 40 минуты и 12 секунд: видео

В итоге противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу Wildcard. Теперь команда должна встретиться с Shopify Rebellion, которая ранее обыграла 9z Team и WhiteIce.

Стоит отметить, что предыдущая самая быстрая игра в истории Dota 2 состоялась в 2012 году на BeyondTheSummit World Tour Championship. Тогда игра завершилась за 6 минут 37 секунд.