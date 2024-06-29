В симуляторе футбола EA FC 25 появится новый многопользовательский режим – первые детали

В сети появилась интересная информация о новой части футбольного симулятора EA FC 25. По словам инсайдеров, в ней геймеров будет ждать новый многопользовательский режим.

Формула футбольных симуляторов от EA не менялась годами, и вот в EA FC 25, похоже, появится новый интересный режим.

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Чего ждать геймерам

По информации инсайдера FutPoliceLeaks в игре, релиз которой традиционно состоится осенью, появится режим PENTA, что дополнит другие имеющиеся в Ultimate Team.

Если объяснять его принцип простыми словами, то это будет своего рода мини-футбол, но с интересным нюансом – все футболисты, кроме вратарей, будут контролироваться живыми игроками.

Игра 5 на 5 на уменьшенном поле (по 4 полевых игрока, управляемые геймерами и 1 вратарь которым будет управлять ИИ);

Для игры геймер будет выбирать любого игрока из своей Ultimate Team и контролировать только его;

Можно будет играть в команде как с 3 друзьями, так и с 3 случайными пользователями EA FC 25;

Сообщается, что в PENTA будет свой перечень задач и вознаграждений, а также будут случаться ограничения на избрание игроков. К примеру максимальный рейтинг 80, скорость – не более 90 и так далее.

Кроме того, этот же инсайдер сообщает, что в EA FC 25 серьезные изменения претерпит режим Squad Battles.