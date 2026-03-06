Анонсирована атмосферная видеоигра Scavland, разработчик которой вдохновлялся украинскими STALKER и METRO

В Steam появилась страница видеоигры под названием Scavland, которая переносит атмосферу серий STALKER и METRO в в пиксельную изометрическую RPG.

Геймеры заметили в соцсети X интересный проект, который отдает дань сразу двум видеоиграм от украинских студий, информирует 24 Канал.

Новая атмосферная игра с украинской локализацией?

Scavland – будущая изометрическая ролевая игра в пиксельном стиле от разработчика под ником NoShadow.

События игры развернутся в постапокалиптическую постсоветскую эру, где герою придется выживать в мире разорванном войной и убийственным Туманом.

Пустошь неумолима – все пытается тебя убить,

– говорится в описании игры в Steam.

Трейлер игры: смотрите видео

Атмосферой и общим настроением проект сразу напомнил геймерам игры от украинских разработчиков, а именно серии STALKER и METRO.

И это не простое совпадение, ведь в соцсети Х автор Scavland открыто заявил, что вдохновлялся именно этими видеоиграми.

Приятным сюрпризом на фоне этого стала информация о том, что на релизе проект будет иметь украинскую локализацию.

На данный момент точной даты выхода Scavland нет, однако планируется, что игра выйдет в досрочном доступе во 2 квартале 2026 года, а сейчас в Steam доступна демоверсия.

Где еще будет украинская локализация?