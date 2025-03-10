Следующая Xbox может ввести настолько большие изменения, что вообще больше не будет консолью

С недавних пор в сети можно увидеть слухи о том, разработчики начинают готовить игры для "следующей Xbox". В центре этих разговоров стоит Call of Duty 2026. Утверждалось, что она выйдет на аппаратном обеспечении, которое Microsoft выпустит следующим. Однако новые слухи имеют на это одну поправку и одно уточнение.

Совсем другой Xbox

Во-первых, согласно слухам, следующее устройство Xbox, скорее всего, появится не в 2026, а в 2027 году. Это значит, что новая Call of Duty выйдет еще для старых консолей или будет перенесена. Во-вторых, вместо традиционного формфактора нас может ждать что-то больше похожее на игровой ПК с конкретными постоянными характеристиками, с которыми разработчики смогут лучше работать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Это не сильно отличается от того, что мы имеем сегодня. Преимущество консолей над ПК всегда было в том, что они имеют одинаковые характеристики на каждом устройстве, поэтому вы можете быть уверены, что та или иная игра, что разрабатывалась для этой консоли, будет запускаться идеально. Компьютеры же зато мы или собираем самостоятельно с теми характеристиками, которые хотим, или покупаем готовую сборку, которая может иметь тысячи и тысячи различных конфигураций – различные видеокарты, процессоры, объемы оперативной памяти. Это означает, что на вашем компьютере может не запуститься какая-то новая игра.

Xbox уже долгое время балансирует на грани пропасти. Бренд окончательно проиграл это поколение домашних консолей пятой PlayStation, а о поколении Xbox One вообще стоит забыть. Но ПК – это все еще крайне популярная платформа, которая к тому же может использоваться для других целей, кроме игр. Более того, вам даже не нужна консоль, чтобы быть геймером на Xbox благодаря соответствующим сервисам.

Именно поэтому Джез Корден, инсайдер с солидным послужным списком, считает, что на горизонте может появиться нечто радикальное. Вместо того, чтобы создавать полноценную консоль Xbox, Microsoft выпустит "ПК по сути", но с оболочкой, удобной для игры на телевизоре в роли экрана. И да, он будет иметь определенный набор спецификаций, одинаковых для всех устройств, что позволит разработчикам игр так же быть уверенными, что их проекты будут запускаться на каждом новом Xbox и будут правильно оптимизированы.

Такой ПК будет выпускаться с Windows на борту. Он будет совместим со всеми видами периферийных устройств и входов, и, вероятно, будет иметь возможность переключаться между различными режимами – игровым интерфейсом и общим видом Windows. Поэтому вы сможете использовать его и как обычный ПК, и как домашнюю игровую консоль.