Nvidia выпустила патч для улучшения стабильности игр на RTX 50
- Nvidia выпустила патч GeForce Hotfix 576.66 для исправления нестабильности игр на RTX 50, включая Dune: Awakening, Clair Obscur: Expedition 33, EA Sports FC 25.
- Обновление также устраняет графические артефакты и мигание, но не является обязательным для установки.
Компания Nvidia продолжает традицию оперативного устранения проблем с драйверами своей продукции. На этот раз выпущено обновление GeForce Hotfix 576.66, которое является дополнением к предыдущей версии Game Ready Driver 576.52.
Основная цель патча – исправление нестабильной работы ряда игр на видеокартах серии GeForce RTX 50, информирует 24 Канал.
Смотрите также Elden Ring Nightreign разочаровала экспертов Digital Foundry – что не так с игрой
Среди проектов, для которых выпущено исправление:
- Dune: Awakening,
- Clair Obscur: Expedition 33,
- EA Sports FC 25.
Во всех этих тайтлах были обнаружены проблемы с производительностью и внезапными вылетами, которые имели влияние на комфорт игры.
Обновление также устраняет графические артефакты, характерные для RTX 50. В Dragon's Dogma 2 исправлено мигание теней, а во время просмотра видео в браузерах больше не появляются кратковременные вспышки красного или зеленого цвета.
Установка обновления не является обязательной. Если пользователь не сталкивался с приведенными проблемами, он может не применять этот патч.
В случае необходимости GeForce Hotfix 576.66 можно загрузить вручную с официального сайта Nvidia, поскольку автоматически через приложение Nvidia App это обновление не распространяется.
Кстати, CEO Nvidia Дженсена Хуанга рассказал, что Nintendo Switch 2 получит ИИ-процессоры для улучшения игрового опыта. Специальные процессоры будут точнее прорисовывать изображения и улучшать качество геймплея в реальном времени.