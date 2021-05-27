На этот раз вирусные мемы: обиженная Леди Димитреску с Resident Evil покорила сеть – фото

Леди Димитреску из видеоигры Resident Evil Village вновь оказалась в центре внимания. На этот раз высоченная и популярная вампирша стала главной героиней вирусных мемов.

Несколько недель назад состоялся релиз долгожданной видеоигры Resident Evil Village. Стоит отметить, что это событие прошло очень удачно, потому что игра получила положительные отзывы от критиков и геймеров, а также установила несколько рекордов. Интересно, что даже после релиза главной звездой этой видеоигры продолжает оставаться Леди Димитреску.

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Мы уже рассказывали вам о людях, которые подарили ей внешность и голос, но сегодня тема другая. На этот раз высоченная вампирша стала героиней мемов, а соответствующая страница уже даже появилась на известном портале Know Your Meme. Помог ей в этом блогер из никнеймом Ezzi, который решил "сломать" камеру в Resident Evil Village и показать классический игровой процесс с новых ракурсов. Его внимание привлекла сцена, которая появлялась еще в одном из ранних трейлеров видеоигры.

Речь идет о сцене, в которой главный герой подглядывал за телефонным разговором Леди Димитреску с матерью Мирандой. Наверное, Леди не слишком хотела звонить своей начальнице, потому что еще до разговора недовольно надула губы. Именно этот момент и рассмешил пользователей в сети, а также стал шаблоном для мемов.

Оригинальная запись пользователя Ezzi (момент на 6:18) – видео

Первым решил пошутить на эту тему пользователь с никнеймом eff word, который в твиттере поделился соответствующей работой. Стоит отметить, что пользователям очень понравилась его шутка, а оригинальный твит уже собрал впечатляющие 150 тысяч лайков и 33 тысячи ретвитов. После его записи появилось немало подобных мемов, хотя повторить этот успех они пока не смогли.

"Когда вам нужно набраться мужества, чтобы позвонить"

"Ваш звонок был переадресован на автоответчик"

" – Это мать Миранда?

– Нет. Это Патрик"

" – Эй, Леди Димитреску, поднимайте трубку!

– Чувааак"

"Друг, сегодня нам не хватает персонала, еще и Хайзенберг отказался в последний момент, можешь выйти в утреннюю смену?"

"Когда вам впервые нужно провести неудобную групповую беседу с друзьями, у которых разные интересы"