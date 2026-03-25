Тодд Говард раскрыл свой любимый баг в ремастере Oblivion

Легендарный Тодд Говард объяснил почему Bethesda не убрала некоторые классические баги из обновленной версии TES IV Oblivion и назвал свой любимый.

Многолетний глава одной из самых известных игровых компаний в мире рассказал, почему разработчики решили не исправлять баги в обновленной версии TES IV: Oblivion, сообщает 24 Канал.

Тодд Говард любит баги?

Киев и перепичка, Львов и пляцки, игры Bethesda и баги... Все геймеры знают, что присутствие странных ошибок уже давно стало фирменным почерком студии.

Почти год назад нашлось подтверждение тому, что и сами разработчики в курсе этой ситуации. После почти 20 лет от релиза оригинала, неожиданно вышла Oblivion Remastered, которая улучшила визуальное оформление, добавила современные функции для совершенствования игрового опыта, но при этом сохранила нетронутой суть игры. Как и известные баги.

Особенно фанаты были рады увидеть возвращение ошибки под названием "двойной дубль". Ее суть заключается в том, что актер, который озвучил персонажа Тандилве, говорит: "Подождите минутку, позвольте мне сделать это еще раз", прежде чем перечитать реплику. И именно в таком варианте она и попала в оригинальную игру.

Издание gamesradar+ поинтересовалось у главы Bethesda в чем была идея сохранить такие вещи в новой версии Oblivion. Оказалось Говард считает, что такие баги являются частью шарма культовой RPG, а конкретно этот и вообще ему нравится.

Мне нравится ляп с озвучкой. Баги такого типа? Да, просто оставьте их. Все в порядке. Это часть характера игры,

– прокомментировал решение Тодд.

Хотя при этом разработчик и признался, что некоторые ошибки было просто чертовски сложно исправить, поэтому они и остались в игре, информирует Dexerto.

Некоторые игроки возмутились наличию багов в новой игре, но другие же наоборот были в восторге, увидев старые "приколы". Более того, именно это делает Oblivion Remastered ярким примером того, каким должен быть ремастер, по крайней мере если верить мнению последних.

