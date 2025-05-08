The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered модифицируют быстрее, чем любую другую игру в истории

Ремастеру The Elder Scrolls IV: Oblivion понадобилось меньше недели, чтобы стать самой быстро модифицируемой игрой в истории. И это несмотря на то, что игра до сих пор официально не поддерживает моды.

Игра все больше обрастает модами

Игры от Bethesda традиционно возглавляют списки по количеству модов на платформе Nexus Mods. Например, Skyrim, его переиздание Special Edition, Fallout 4, Fallout: New Vegas и Oblivion входят в пятерку самых модифицированных игр всех времен. Fallout 3 разместился на седьмой позиции, Morrowind – на девятой, а Starfield замыкает десятку. Но когда вышел ремастер Oblivion, его начали модифицировать с такой скоростью, которой не видела ни одна другая игра ранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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Ремастер вышел 22 апреля 2025 года, а уже через два дня, как мы писали в отдельном материале, имел почти 300 модов. Ранее Bethesda говорила, что не планирует поддерживать модификации, но фанатов это не останавливает.

С момента запуска для Oblivion Remastered уже создано 1850 модов – в среднем по 123 в день. Отметку в 1 000 модов она преодолела всего за 6 дней, 19 часов и 36 минут. Это – абсолютный рекорд.

Для сравнения: Skyrim Special Edition достиг этого же количества за 7 дней, 17 часов и 30 минут, то есть почти на сутки позже. В целом для Skyrim Special Edition за более чем восемь с половиной лет создано более 109 000 модов – примерно 35 в день.

Starfield понадобилось чуть больше восьми дней, чтобы достичь тысячи модов, а за 615 дней с момента выхода игроки создали более 10 000 модов – примерно 16 в день.

В список самых быстрых по модификационной активности также входят Fallout 4 (10 дней до первой тысячи модов), а также The Witcher 3 и Fallout: New Vegas (по 13 дней каждая).

Что интересно – оригинальному Oblivion в 2006 году понадобилось около 100 дней, чтобы пересечь эту самую отметку. Это ярко демонстрирует, насколько активнее и быстрее стало мод-сообщество за последние два десятилетия.

Очевидно, такой бешеный темп вряд ли сохранится надолго – игроки обычно сразу создают самые необходимые и популярные моды. Но сам факт установления нового рекорда свидетельствует: интерес к модификациям живой как никогда, а Oblivion Remastered стал новой горячей точкой для сообщества.