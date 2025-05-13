Игрок Oblivion Remastered нашел в игре уникального коня, которого не было в оригинале

Одному из игроков TES IV Oblivion Remastered от Bethesda удалось найти уникального коня, который удивил фанатов оригинала только своим видом.

Ремастер легендарной RPG от Bethesda продолжает удивлять фанатов культового оригинала не только осовремененной графикой, сообщает 24 Канал.

Интересно Пользователи ПК могут бесплатно получить сразу 3 игры в Steam и EGS

Уникальный конь-призрак

Успех хитовой The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вернул в Сиродил давних фанатов серии.

Так пользователь Reddit под ником TaricIsNotASupport утверждает, что провел в оригинальной игре "тысячи часов", но ни разу не натыкался на то, что обнаружил в ремастере.

Геймер показал на платформе таинственного призрачного коня, которую он нашел возле локации Frostcrag Spire.

Уникальный конь в Oblivion Remastered: смотрите видео

Находка удивила немало фанатов Oblivion и побудила их попытаться отыскать любые признаки существования этого скакуна в оригинальной игре, но поиски завершились неудачей.

Загадка даже разделила геймеров на два лагеря, поскольку одни считают, что это может быть какая-то пасхалка, а другие уверены, что это лишь баг – конь с магическими доспехами, который почему-то "залагал".

Кроме того, некоторые поспешили обвинить TaricIsNotASupport в обмане, утверждая, что это скорее всего просто какая-то модификация.

После обвинений, геймер поделился еще одним видео с конем которого он назвал Spookmane и заверил в своей порядочности, заявив что играет на PS5, где нет поддержки модов.

Еще один ролик с конем: просмотрите видео

Несмотря на это сообщество фанатов игры так и не смогло прийти к согласию насчет того откуда же взялся этот мистический скакун.