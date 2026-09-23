Культовые создатели Fallout объединили усилия после масштабных сокращений в Xbox

Очередная волна сокращений в Xbox подтвердила то, что Bethesda практически спасла другую известную студию, которая когда-то также работала над серией Fallout.

Корпоративные перипетии в игровой индустрии заставляют гигантов пересматривать свои стратегии развития. Microsoft начала новый этап реорганизации игрового подразделения Xbox, что сопровождается оптимизацией ресурсов и передачей управления между ключевыми внутренними командами, сообщает Gamerant.

Новая "крыша" для создателей Fallout: New Vegas

В его рамках руководство Xbox решило официально передать студию Obsidian Entertainment под непосредственный контроль Bethesda Game Studios.

Этот шаг стал частью масштабного плана восстановления прибыльности бренда после громких кадровых перестановок и ухода на пенсию Фила Спенсера, должность которого заняла Аша Шарма.

В целом в рамках реструктуризации компания планировала сократить 3 200 сотрудников, а очередная волна увольнений коснулась еще 268 специалистов.

Ранее студия Obsidian потеряла около 25% своего штата, однако переход под крыло Bethesda позволит сохранить команду и продолжить работу над текущими проектами.

Следует отметить, что слухи об объединении усилий подтвердились еще в июле, когда обе студии анонсировали совместную разработку новой игры по вселенной Fallout.

Параллельно команда Obsidian продолжает создавать вторую часть Grounded, тогда как Bethesda как раз готовит предпроизводство Fallout 5 и работает над обновленными версиями Fallout 3 и Fallout: New Vegas.

Совместный проект станет позитивным шагом для обеих студий во многих аспектах,

– добавил бывший креативный директор Fallout: New Vegas Джош Сойер, который вернулся в Obsidian и возглавил новую команду.

Таким образом, фанаты легендарных студий могут спать спокойно и ждать возвращения в Пустошь.