Сувенирная компания создала детализированные статуи Геральта и Цириллы, но они вас разорят

Бренд Pure Arts как раз вовремя предложил всем желающим купить "сверхдетализированные" статуи Геральта из Ривии и Цириллы, поскольку франшиза The Witcher от CD Projekt RED переживает огромный подъем. Пока фанаты восторженно обсуждают первый трейлер следующей части, самое время продавать сувениры. Но приготовьтесь изрядно раскошелиться.

Сколько это стоит

На страницах обоих товаров компания указывает, что статуи имеют масштаб ½, то есть половину реального роста Геральта и Цириллы. Однако там же в описании говорится, что высота второй статуи – 106 сантиметров, а это означает, что в игре героиня должна быть ростом 2 метра и 12 сантиметров минимум. В целом ориентироваться стоит именно на точные замеры, а не приблизительную оценку, пишет 24 Канал.

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Статуэтка Геральта имеет следующие характеристики:

Высокодетализированная копия Геральта с отрубленной головой врага.

Литой корпус из полимерной смолы.

Изготовленные на заказ доспехи Kaer Morhen из кожи премиум-класса и настоящей кольчуги.

Настоящий металлический набор волчьих мечей.

Реалистичная силиконовая кожа.

Индивидуально пробитые волосы на лице и голове.

Стеклянные глаза.

Съемный плащ.

Ограниченный тираж 500 экземпляров.

Доступно по всему миру.

Статуя Геральта из Ривии / Фото Pure Arts

Геральт держит в одной руке только что отрубленную голову злодея, а в другой – свой культовый серебряный меч школы Волка, запятнанный кровью. И это действительно самая детализированная статуя, которую вы только можете найти. Художники вручную нанесли каждый элемент, каждый мазок краски, капли крови, шрам и прочее.

Статуя Геральта из Ривии / Фото Pure Arts

Высота статуи – 110 сантиметров. Ширина – 70 сантиметров. Вес – 14 килограммов.

Статуэтка Цириллы имеет схожие характеристики:

Гипердетализированная статуя Цирилли.

Ручная работа, настоящая одежда.

Стеклянные глаза.

Силиконовая кожа.

Натуральная кожа в составе одежды.

Металлическое оружие и акценты.

Индивидуально пробитые синтетические волосы.

Съемный меховой воротник.

Ограниченная серия из 500 штук

Доступно по всему миру.

Статуэтка Цириллы / Фото Pure Arts

Ростом более 3,5 футов, Цири из Цинтры является образцом мужества, силы и элегантности. Она вынимает металлический меч из-за спины, а у ее ног на заснеженном подножии лежит шлем Карантира. Эта статуэтка в ½ масштаба тщательно изготовлена и раскрашена вручную,

– пишет производитель.

Высота статуи – 110 сантиметров. Ширина – 70 сантиметров. Вес – 14 килограммов.

Статуэтка Цириллы / Фото Pure Arts

Ориентировочная дата отгрузки обеих статуэток – 4 квартал 2025 года.

Цена статуи Геральта – 3 499 долларов. За Цириллу просят 2 999 долларов. Итого за обе придется отдать 6 498 долларов, что по нынешнему курсу составляет более 272 000 гривен.