Ошибка на мерче TI 2024: PGL попытались скрыть ее через редактирование Википедии

Забавная ситуация случилась с мерчем самого главного турнира по Dota 2 –The International 2024. Организаторы из PGL совершили ошибку, которую потом пытались замаскировать редактированием Википедии.

TI 2024 уже завершился и известны его победители, но в сети появилась интересная новость, касающаяся официального мерча турнира, сообщает Jaxon.

К теме Вот несколько рекордов, которые были установлены на протяжении The International 2024

Копенгаген едва не стал "Коппенгагеном"

Кто-то в составе турнирного оператора PGL серьезно дал маху и на одном из официальных худи, посвященных событию, локация проведения TI была написана с опечаткой.

Вместо слова "Copenhagen" на нем красовалась надпись "Coppenhagen", что вроде бы довольно невинно, но все же серьезная ошибка, особенно для такой солидной компании.

То самое "скандальное" худи / Фото с Reddit

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Геймеры вдоволь посмеялись над этим событием, а сам мерч был снят с продажи, но потом пользователи сети заметили нечто странное.

Оказалось, что недавно кто-то пытался "исправить" название города в Википедии на то, что было на одежде – с двумя буквами "p".

Следы заметания преступления на Вики / Скриншот jaxon.gg

Также стало известно, что IP-адрес горе-редактора указывает на Данию, а поставщиком услуг Интернета значится SC PGL Esports SRL.

Некоторые геймеры быстро сделали вывод, что кто-то из команды организаторов явно намеренно изменил правописание на странице Википедии в попытке скрыть собственную ошибку.

Правда, к этому следует относиться критически, ведь это все может быть лишь забавной шуткой инсценированной фанатами Dota 2.

Что касается тех, кто успел приобрести худи с ошибкой, то их можно даже назвать счастливчиками, ведь из-за того, что его сняли с продажи оно мигом превратилось в ценный предмет для коллекционеров. Цена на этот мерч уже выросла и будет продолжать расти с течением времени.