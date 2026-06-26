Amazon раскрыл несколько особенностей игрового процесса GTA 6

Аннотация к Grand Theft Auto 6 на сайте Amazon раскрыла некоторые ранее неизвестные детали игрового процесса самой ожидаемой видеоигры этого десятилетия.

Rockstar раскрыла немало подробностей об игровом процессе GTA 6 в описании игры на Amazon, сообщает 24 Канал.

Интересно : Максимальный реализм: GTA 6 откажется от "больших карманов", чтобы вы носили с собой минимум инвентаря

Что ждет геймеров в GTA 6?

Ни для кого не станет сюрпризом, что "шестерка" будет намного больше, чем её предшественница. В частности, карта GTA 6 описывается как нечто действительно впечатляющее. Игроки смогут исследовать Вайс-Сити, пляжи, болота, маленькие городки и все разнообразные регионы, из которых состоит виртуальный штат Леонида.

В процессе игры у нас будет возможность переключаться между главными героями – Джейсоном и Люсией. Разнообразит этот опыт, похожий на то, как работало трио главных героев в GTA 5, наличие так называемых "дуэтных" миссий, где игроку придётся поработать за обоих персонажей, чтобы наладить их синергию, сообщает Dexerto.

Ощутите эволюцию управления персонажами, где каждый главный герой обладает уникальными навыками, которые напрямую влияют на экосистему преступности и тактическую составляющую миссий,

– говорится в описании игры.

Второй трейлер GTA 6: смотрите видео

Наиболее прогрессивным представляется обещание о том, что внутриигровые социальные сети станут значительной частью игрового процесса GTA 6.

Используя мобильный телефон в игре, игроки смогут "просматривать вирусные видео, следить за инфлюенсерами и узнавать о мировых событиях". Этот метод будет приводить к неожиданным событиям, встречам и даже секретным дополнительным миссиям, сообщает Gamerant.

Наконец, Rockstar пообещала невиданный уровень "графики следующего поколения" с улучшенным освещением, динамичной погодой и невероятным уровнем детализации.

Увидеть всю эту красоту воочию можно будет уже 19 ноября 2026 года. Правда, только при наличии консоли Xbox Series X|S или PS5 и солидной суммы на покупку игры.