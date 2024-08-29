CD Project отчиталась об успехах и рассказала о разработке The Witcher 4 и Cyberpunk 2
Источник:CD Projekt RED
Польский разработчик видеоигр CD Projekt отчитался о впечатляющих финансовых результатах за первое полугодие 2024 года. Вместе с отчетом компания также поделилась состоянием дел о будущих проектах.
Успехи компании
За первые шесть месяцев 2024 года доход CD Projekt достиг 425 миллионов злотых (около 110 миллионов долларов), что на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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Чистая прибыль компании выросла до более чем 170 миллионов злотых (44 миллиона долларов), что на 88% больше, чем в 2023 году. Несмотря на текущие расходы, CD Projekt также увеличил свои финансовые резервы на 55 миллионов злотых (14 миллионов долларов).
Будущие проекты
Кроме финансовых успехов, в компании отметили, что команда разработчиков The Witcher 4 под кодовым названием Polaris достигла "значительного прогресса" и близится к завершению предпроизводственной фазы.
Работа над Polaris продолжается. Команда приближается к важному этапу, который ознаменует завершение пре-продакшена,
– заявил финансовый директор Петр Нелюбович.
- Компания рассчитывает перейти к активному производству "Ведьмака" до конца 2024 года.
- Между тем, разработка сиквела Cyberpunk 2077 под кодовым названием "Орион" ускоряется благодаря пополнению команды новыми талантами.
- CD Projekt также работает над Hadar, ролевой игрой в новой франшизе, да Sirius, многопользовательским экшеном по мотивам The Witcher, что разрабатывается студией The Molasses Flood.
- Кроме того, компания сотрудничает с Fool's Theory над ремейком оригинальной игры "Ведьмак".