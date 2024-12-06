Indiana Jones and the Great Circle будет лучше чем фильм, но игра имеет свои проблемы

Видеоигра Indiana Jones and the Great Circle, созданная по мотивам культового приключенческого канона, пытается соответствовать своему кинематографическому вдохновению. По словам Эша Перриша, репортера, специализирующегося на индустрии видеоигр, наиболее захватывающие моменты игры заперты в кат-сценах, а интерактивному игровому процессу не хватает увлечения, которого можно было бы ожидать от приключений Индианы.

Действие игры разворачивается между "В поисках утраченного ковчега" и "Последним крестовым походом", напоминает 24 Канал. Доктор Генри "Индиана" Джонс расследует похищение египетского артефакта, который он когда-то "освободил".

Читайте также Kingdom Come Deliverance 2 получила эпический сюжетный трейлер и системные требования

Путешествие охватывает несколько стран, сталкивая Инди с нацистами и древним культом "великанов". С оркестровым сопровождением, напоминающим музыку Джона Уильямса, острыми диалогами и звуковыми эффектами, заимствованными непосредственно из фильмов, Indiana Jones and the Great Circle воссоздает дух оригинальной трилогии.

Игровой процесс не без недостатков

Игроки управляют персонажем от первого лица, выполняя миссии, сочетающие в себе стелс, исследования и бои. Однако эти механики часто скорее разочаровывают, чем погружают в игру. Перриш описывает сценарий, когда маскировка под нацистского солдата должна была бы обеспечить беспрепятственное проникновение, но вместо этого привела к мгновенному обнаружению и провалу. Такие моменты подчеркивают разрыв между кинематографическими элементами игры и ее игровым опытом.

Хотя The Great Circle содержит характерные моменты из Индианы Джонса, такие как остроумные реплики и захватывающие открытия, Перриш утверждает, что игра ощущается больше как духовная наследница классических фильмов, чем как увлекательная видеоигра. Результатом является опыт, который, возможно, лучше подошел бы для фильма, а не для приключения от первого лица.

Видео 14 минут геймплея Indiana Jones and the Great Circle:

Больше на сайте Игрок Minecraft вывел самую редкую овцу в мире благодаря уникальному багу

Фанаты франшизы об Индиане Джонсе могут найти утешение в ностальгических элементах игры, но Indiana Jones and the Great Circle пытается сбалансировать свое уважение к фильмам с требованиями увлекательного игрового опыта.

Напомним, что игра уже доступна для тех, кто оформил предзаказ. Для всех остальных включая подписчиков Game Pass игра выйдет 9 декабря, а в марте станет доступной и на PlayStation 5.