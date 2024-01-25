Геймер в Palworld вывел сверхбыстрого друга: интересные видео

Один из поклонников новой игры Palworld довольно быстро разобрался с ее особенностями и сумел вывести сверхбыстрого друга. Для этого он несколько усовершенствовал своего Дайрхоула.

Эти волкоподобные друзья, на которых можно ездить верхом, сами по себе несколько быстрее большинства верховых животных. Впрочем, этот хорошо воспитанный Дайрхоул просто невероятно быстрый.

Читайте также Из плохих парней – в хорошие: 6 антагонистов, которые стали главными героями видеоигр

Сверхбыстрый Дайрхоул

В Palworld игроки могут разводить друзей, чтобы собирать сильнейших существ каждого типа. Это важно при создании лучших друзей для использования в качестве верховых животных, воинов, работников на ферме и так далее.

Хотя каждый приятель имеет набор навыков и пассивных баффов, разведение позволяет игрокам создавать друзей с оптимизированными способностями. Процесс разведения в Palworld довольно сложный и требует новых структур, редких ингредиентов и даже приготовления пищи.

Кроме того, пассивные навыки передаются от друзей-родителей, поэтому игроки должны быть готовы много охотиться, чтобы собрать лучшие навыки в зависимости от того, какие способности нужны их желаемому другу.

Этот геймер сумел вывести четырехзвездочного Дайрхоула с тремя пассивными умениями, связанными со скоростью. Для этого игроку пришлось вывести несколько яиц, чтобы собрать идеальные скоростные пассивные навыки, а также захватить несколько других Дайрхоулов, чтобы максимально развить навыки партнера.

Чтобы показать сравнение скорости выведенного Дайрхоула с этим же другом первого уровня, геймер сравнил скорость забега их обоих. Как заметно, скорость четырехзвездочного друга выросла примерно на 10%.

Palworld дал своим игрокам много свободы в создании и исследовании возможностей в своем каталоге друзей. Даже на стадии разработки поклонники игры уже посвящают часы исследованию всех возможностей открытого мира Palworld, а продажи достигают невероятных высот.