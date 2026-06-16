Новая игра в Steam предложит геймерам версию легендарной Papers, Please в средневековом сеттинге

Видеоигра Gate Guard Simulator, представляющая собой смесь культовой инди-игры Papers, Please и средневековых RPG типа Kingdom Come: Deliverance, набирает популярность в сети.

В 2026 году в Steam появится ещё один симулятор. Студия Redox Interactive вновь продемонстрировала свой дебютный проект на платформе, сообщает 24 Канал.

Читайте также Новая God of War может выйти гораздо раньше: инсайдеры раскрыли сроки

Чем интересен Gate Guard Simulator?

7 июня в цифровом магазине видеоигр Valve появилась страница "плейтеста" проекта под названием Gate Guard Simulator.

Будущая игра Redox Interactive — это симулятор, который опирается на общую концепцию легендарной инди-игры Papers, Please, но сочетает ее со средневековым сеттингом, подобным хитовой Kingdom Come: Deliverance 2.

Игроки примерят на себя роль стража замка, который проверяет желающих попасть внутрь.

Вам придется сверять "документы", обследовать граждан на признаки чумы, искать в карманах крестьян контрабанду и избивать простолюдинов дубиной, потому что это, как подчеркивают разработчики, довольно весело.

Трейлер игры: смотрите видео

Конечно, если вам предложат взятку, то вы можете закрыть глаза на мелкие нарушения — но у всего есть свои последствия.

Gate Guard Simulator планируется к выпуску до конца 2026 года, а с 7 по 15 июня в Steam проходило тестирование бета-версии игры.

Многие геймеры описали свои впечатления от него в соцсетях. В целом, публика осталась довольна увиденным, поэтому если вас заинтересовал данный проект — смело добавляйте его в список желаний.