Игрок Kingdom Come: Deliverance 2 превратил жителей целого города в шутов

Kingdom Come: Deliverance 2 до сих пор собирает лавры и хвалебные отзывы, поскольку у игры много плюсов. Одним из них является поведение NPC, благодаря которому Богемия ощущается живой, меняется, реагирует на действия и сюжет. Жители, которых вы встречаете, помнят и доносят о преступлениях, реагируют на кражи, а также подбирают предметы, которые вы выбросили. Этим и воспользовался один из игроков.

Город шутов

Кутенберг, а точнее Кутна Гора, как было переведено на украинский, является крупнейшим городом в Kingdom Come: Deliverance 2. Если вы пройдетесь по его улицам, то сможете встретить нескольких крестьян в средневековом костюме шута. Он состоит из верхней одежды, сшитой с забавной шапкой, которая заканчивается колокольчиком и длинными ушами. Но если воспользоваться любовью местных жителей подбирать ваши предметы и одевать свои находки на себя, то можно превратить город в один огромный цирк, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение на Reddit.

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Но не все так просто. Для того чтобы достичь своей цели, автор сообщения должен был воспользоваться инструментами разработчика в Kingdom Come: Deliverance 2, чтобы сделать поведение NPC массовым и одинаковым. Sverkerbonk, как он себя называет на Reddit, сотни раз копировал наряд шута, а затем сбрасывал целую кучу одинаковых предметов в разных местах на улицах Кутной Горы.

Впоследствии срабатывала базовая команда для NPC, которая приказывала всем вокруг быстро разбирать предметы и надевать их на себя. Вскоре целый город ходил в одинаковых костюмах.

Неясно, как долго они носят свои костюмы. Один из пользователей в комментариях вспоминает, что как-то выбросил щит перед одним из NPC, и тот позже ходил с ним на протяжении всего прохождения игры. Неизвестно, давал ли Sverkerbonk какие-то команды на этот счет.