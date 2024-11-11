Свежая утечка раскрыла нового персонажа будущей игры о Ведьмаке

Недавняя утечка информации позволила впервые взглянуть на персонажей будущей игры CD Projekt Red, The Witcher 4, имеющей кодовое название Polaris. Хотя студия придерживается строгой политики секретности в отношении деталей этого нового дополнения к серии The Witcher, эта утечка предлагает фанатам редкую возможность взглянуть на будущую игру.

Как сообщает 24 Канал, источником утечки стал пользователь на Reddit, который обнаружил, что британский актер Джейк Ламперт недавно обновил свое резюме, включив в него роль обозначив проект The Witcher Polaris.

Смотрите также Создатели STALKER 2: Сердце Чернобыля показали новый геймплейный трейлер и геймеры в восторге

Согласно объявлению на сайте Spotlight, Ламперт сыграет персонажа, по имени Бранко – это первая подтвержденная роль в игре, кроме главного героя серии, Геральта из Ривии.

В объявлении также намекается, что работа над озвучкой и захватом движения для игры запланирована на 2025 год, что указывает на возможный график производственных этапов у CD Projekt Red.

Эта информация совпадает с предыдущими сообщениями. В августе CD Projekt Red заявила, что команда Polaris сейчас состоит из 410 членов из 639 сотрудников студии, демонстрируя значительный рост и прогресс, поскольку они стремятся активизировать активную разработку до конца 2024 года.

Хотя в 2022 году CD Projekt сначала заявляла, что игра может выйти уже в 2025 году, отраслевые аналитики прогнозируют более осторожные временные рамки, прогнозируя дату релиза в 2026 или даже 2027 году.

Напомним, что новая игра The Witcher Polaris будет построена на движке Unreal Engine 5 и обещает быть большой ролевой в открытом мире, хотя название The Witcher 4, как сообщается, не является окончательным.

А тем временем Издатель GTA VI ответил на свежие спекуляции относительно переноса игры

Кстати, CDPR недавно сообщила о том, что ищет Localization Project Manager для украинского перевода. Это позволяет предположить, что студия будет готовить украинские локализации для своих будущих игр, что не может не радовать любителей игр CDPR из Украины.