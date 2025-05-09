Что предлагает первое крупное обновление для Frostpunk 2

Первое крупное обновление для Frostpunk 2 приносит много нового контента. Оно полностью бесплатное для всех, кто купил игру. Вот детали изменений, которые уже доступны игрокам.

Что нового

Несмотря на то, что 11 Bit Studios только что анонсировала ремейк первой части игры, студия не забывает о своем обещании продолжать обновлять Frostpunk 2. Вчера разработчик выпустил первое большое обновление контента, которое включает в себя совершенно новую карту, новые испытания, капитальный ремонт системы отопления, запуск инструментов для модификации и многое другое, пишет 24 Канал.

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The Pit – это огромная карта в режиме Utopia Builder, которая переносит игроков к ландшафту, где все еще стоят остатки неудачного проекта по строительству генератора.

– это огромная карта в режиме Utopia Builder, которая переносит игроков к ландшафту, где все еще стоят остатки неудачного проекта по строительству генератора. В то же время режим "Строитель Утопии" теперь содержит "Сказки из Страны Мороза" , которые являются дополнительными заданиями, предлагающие уникальные квесты и сюжетные линии. Они даже могут быть расширены сообществом с помощью модификаций.

, которые являются дополнительными заданиями, предлагающие уникальные квесты и сюжетные линии. Они даже могут быть расширены сообществом с помощью модификаций. Кроме того, система отопления Frostpunk 2 была переработана таким образом, чтобы игроки могли управлять температурой по районам, предлагая уникальные локальные эффекты и последствия, когда холод становится сильнее.

таким образом, чтобы игроки могли управлять температурой по районам, предлагая уникальные локальные эффекты и последствия, когда холод становится сильнее. Новый интерфейс сделает битвы с жарой и холодом более простыми для понимания и управления.

Также вернулся режим покоя из оригинальной Frostpunk, который позволяет игрокам проходить игру при более мягкой погоде, с большим количеством ресурсов, более короткими отключениями света и без системы конфликтов между фракциями. Этот режим предназначен для новичков и тех, кто ищет более спокойного опыта строительства городов.

Смотрите ролик, которым разработчики презентовали обновление: видео

Наконец-то, состоялся релиз Frostkit 1.0, позволяющий сообществу модеров получить доступ к ресурсам игры и внести в нее еще больше изменений с помощью кастомных модов. Запуск состоялся с такими функциями, как поисковая строка, обновленное меню модов, тестирование в редакторе, учебные пособия по модификациям и другие ресурсы.

11 Bit Studios также напомнила, что планирует выпустить еще больше бесплатных обновлений контента для Frostpunk 2 вместе с предстоящим выходом DLC.