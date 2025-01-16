Наконец-то известны все участники турнира PGL Wallachia Season 3

Третий сезон PGL Wallachia, большого турнира по Dota 2, пройдет с 8 по 16 марта 2025 года в Бухаресте, Румыния. И хотя до него еще остается почти два месяца, мы уже знаем всех участников, которые будут бороться за главный приз – 300 000 долларов.

Кто прошел на турнир

Коротко напомним, что вчера стали известны результаты встречи основного состава Natus Vincere по Dota 2 и молодежного коллектива NAVI Junior в рамках отборочных матчей. В этом противостоянии победила основная команда, поэтому она является одной из 16 участников PGL Wallachia Season 3, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

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Вот полный список всех команд, которые появятся на PGL Wallachia Season 3:

Team Liquid

Gaimin Gladiators

Xtreme Gaming

Aurora Gaming

Team Falcons

Heroic

Team Spirit

Tundra Esports

AVULUS

OG

Natus Vincere

Ban9PivoSamogon

Tidebound

Talon Esports

Wildcard

Looking for Org

Пока что не известно, кто с кем будет играть и каким будет первый соперник Natus Vincere.

Украинская команда поедет на турнир в таком составе:

Инджи Луб. Shad. Нидерланды.

Сухбат Отгондаваа. Sanctity. Монголия.

Мирослав Бичан. BOOM. Чехия.

Виталий Иванов. QBFY. Украина. Капитан.

Олег Медведок. Kaori. Украина.

Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет 1 000 000 долларов. Из них 300 000 долларов забирает победитель, 175 000 долларов – второе место, а для третьего припасли 120 000 долларов.

В прошлом году, во втором сезоне, победителем стала команда HEROIC. Natus Vincere также была представлена, но заняла 4 место, получив за это 80 000 долларов.