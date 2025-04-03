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Games Киберспорт Определены все участники PGL Wallachia Season 4: есть ли среди них украинцы
3 апреля, 14:35
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Определены все участники PGL Wallachia Season 4: есть ли среди них украинцы

Александр Гайдамашко
Основні тези
  • В четвертом сезоне PGL Wallachia будут участвовать 16 команд, среди которых NAVI Junior, прошедшие квалификацию.
  • NAVI Junior получили нового тренера, Максима "TheHeartlessKing" Фадеева, после ухода Виталия "Sword_Art" Петькина.
  • Турнир пройдет в Бухаресте, Румыния, с 19 по 27 апреля, с призовым фондом в миллион долларов, где победитель получит 300 000 долларов.

Приближается новый сезон PGL Wallachia, который традиционно собирает 16 команд. Четвертый турнир снова разыграет миллион долларов среди команд со всего мира, и теперь мы наконец-то знаем всех участников, которые появятся на сцене.

Список команд

Традиционно некоторые команды получили прямые приглашения, тогда как еще несколько обеспечили себе участие после закрытых региональных квалификаций. Среди них и NAVI Junior, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

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Прямые приглашения получили:

  • BetBoom Team;
  • Xtreme Gaming;
  • Aurora Gaming;
  • Shopify Rebellion;
  • Team Liquid;
  • HEROIC;
  • Команда Соколов;
  • AVULUS;
  • Команда Spirit;
  • Tundra Esports;
  • PARIVISION.

Проходят по результатам квалификаций:

  • NAVI Junior;
  • Nigma Galaxy;
  • Talon Esports;
  • Mosquito Clan;
  • Team Tidebound.

Недавно NAVI Junior получили нового тренера, поскольку украинская организация попрощалась с Виталием Петькиным, известным как "Sword_Art". Он тренировал команду по Dota 2 на протяжении двух последних лет. Теперь NAVI Junior под свое крыло берет украинец Максим "TheHeartlessKing" Фадеев, который имеет семилетний опыт тренировки команд по Dota 2.

Напомним, в PGL Wallachia Season 3 основная команда NAVI не смогла попасть в плей-офф турнира, проиграв Tundra Esports. Natus Vincere завершили турнир на 10 месте с выигрышем 20 000 долларов.

Четвертый сезон PGL Wallachia будет проходить с 19 по 27 апреля в Бухаресте, Румыния. Соревнования полностью оффлайновые и не предусматривают удаленного участия. Команды разделят между собой миллион долларов, из которых победитель заберет 300 000 долларов.

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