Определены все участники PGL Wallachia Season 4: есть ли среди них украинцы
- В четвертом сезоне PGL Wallachia будут участвовать 16 команд, среди которых NAVI Junior, прошедшие квалификацию.
- NAVI Junior получили нового тренера, Максима "TheHeartlessKing" Фадеева, после ухода Виталия "Sword_Art" Петькина.
- Турнир пройдет в Бухаресте, Румыния, с 19 по 27 апреля, с призовым фондом в миллион долларов, где победитель получит 300 000 долларов.
Приближается новый сезон PGL Wallachia, который традиционно собирает 16 команд. Четвертый турнир снова разыграет миллион долларов среди команд со всего мира, и теперь мы наконец-то знаем всех участников, которые появятся на сцене.
Список команд
Традиционно некоторые команды получили прямые приглашения, тогда как еще несколько обеспечили себе участие после закрытых региональных квалификаций. Среди них и NAVI Junior, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.
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Прямые приглашения получили:
- BetBoom Team;
- Xtreme Gaming;
- Aurora Gaming;
- Shopify Rebellion;
- Team Liquid;
- HEROIC;
- Команда Соколов;
- AVULUS;
- Команда Spirit;
- Tundra Esports;
- PARIVISION.
Проходят по результатам квалификаций:
- NAVI Junior;
- Nigma Galaxy;
- Talon Esports;
- Mosquito Clan;
- Team Tidebound.
Недавно NAVI Junior получили нового тренера, поскольку украинская организация попрощалась с Виталием Петькиным, известным как "Sword_Art". Он тренировал команду по Dota 2 на протяжении двух последних лет. Теперь NAVI Junior под свое крыло берет украинец Максим "TheHeartlessKing" Фадеев, который имеет семилетний опыт тренировки команд по Dota 2.
Напомним, в PGL Wallachia Season 3 основная команда NAVI не смогла попасть в плей-офф турнира, проиграв Tundra Esports. Natus Vincere завершили турнир на 10 месте с выигрышем 20 000 долларов.
Четвертый сезон PGL Wallachia будет проходить с 19 по 27 апреля в Бухаресте, Румыния. Соревнования полностью оффлайновые и не предусматривают удаленного участия. Команды разделят между собой миллион долларов, из которых победитель заберет 300 000 долларов.Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!