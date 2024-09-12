Обновление для PlayStation 5 улучшит защиту аккумуляторов геймпада и принесет еще кое-что интересное

Компания Sony выпустила новое системное обновление для PlayStation 5, которое содержит несколько ключевых улучшений. Среди нововведений адаптивная зарядка геймпада, функция, предназначенная для продления срока службы аккумуляторов контроллеров благодаря интеллектуальному управлению питанием, подаваемым на контроллеры, когда они подключены к консоли через USB-порты.

В то же время стоит отметить, что адаптивная зарядка будет доступна только для новейших моделей PS5, включая недавно выпущенную PS5 Slim и будущую модель PS5 Pro.

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Функция работает с беспроводными контроллерами DualSense и DualSense Edge для PS5, а также с контроллерами PlayStation VR2 Sense и комплектом адаптивных контроллеров Access.

Система автоматически регулирует зарядку в зависимости от уровня заряда аккумулятора контроллера, что помогает экономить энергию и продлевает срок службы батареи. Если контроллер не подключен, при переходе в режим ожидания пульт отключает питание USB-порта.

Другие новые функции в последнем обновлении PS5

Наряду с адаптивной зарядкой, Sony представила Welcome Hub, область виджетов, которую можно настроить самостоятельно. Она позволяет пользователям следить за хранилищем консоли, уровнем заряда аккумуляторов аксессуаров и списком друзей с домашнего экрана.

Welcome Hub: смотрите видео

Эта функция заменяет предыдущую вкладку Explore и сначала будет доступна для отдельных пользователей в США, а затем будет развернута по всему миру.

Другие обновления включают:

возможность создавать персонализированные 3D-аудиопрофили для наушников,

улучшенные настройки удаленного воспроизведения для управления правами доступа,

расширенные приглашения в чат, которыми теперь можно делиться через программы обмена сообщениями и социальные сети.

Эти функции, за исключением адаптивной зарядки, будут доступны во всех моделях PS5.

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В ближайшие недели Sony также планирует обновить приложение PlayStation App, что позволит пользователям делиться ссылками на чаты и вечеринки непосредственно со своих мобильных устройств, еще больше расширяя возможности связи и социальные аспекты платформы PS5.