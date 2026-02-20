PlayStation закрыли студию, которая занималась новой God of War
- PlayStation закрывает студию Bluepoint Games, известную за ремейки Shadow of the Colossus и Demon's Souls, в марте 2026 года.
- Около 70 сотрудников потеряют работу из-за "недавнего обзора состояния бизнеса" компании.
PlayStation объявили об остановке функционирования дочерней студии, известной несколькими качественными проектами и работой над новой игрой во франшизе God of War.
В марте 2026 года прекратит свое существование студия, подарившая миру ремейки видеоигр Shadow of the Colossus и Demon's Souls, сообщает Gamerant.
PlayStation закрывают одну из своих студий?
С 2006 года Bluepoint Games успела поработать над большим количеством проектов, в частности приняв участие в создании God of War Ragnarok, Titanfall, PlayStation All-Stars Battle Royale, Uncharted: The Nathan Drake Collection и Gravity Rush Remastered.
Кроме того, именно эти разработчики работали над новой, не анонсированной частью God of War, которая должна была стать первым "live-service" проектом во франшизе, но была отменена в январе 2025 года.
Уже с 1 марта 2026 года, как сообщает Bloomberg, прекратит свое существование и сама студия, а примерно 70 сотрудников потеряют работу.
Причиной такого решения стал "недавний обзор состояния бизнеса" компании.
Bluepoint Games – невероятно талантливая команда, а их техническое мастерство обеспечило исключительный опыт для сообщества PlayStation. Мы благодарим их за их страсть, креативность и мастерство,
– говорится в официальном заявлении PlayStation по этому поводу.
Пока непонятно будет ли PlayStation делать какие-то шаги, чтобы поддержать пострадавших от сокращения специалистов.
Последние громкие "закрытия" в индустрии видеоигр:
В феврале 2025 года Worner Bros. Games шокировала мир закрыв студию Monolith, которая в то время работала над игрой по франшизе Wonder Woman.
В начале 2026, Focus Entertainment ликвидировала разработчиков игры Metal Slug Tactics – Leikir Studio.
Чуть позже стало известно о масштабной реструктуризации в рядах Ubisoft, которая среди прочего повлияла на отмену ремейка Prince of Persia The Sands of Time.