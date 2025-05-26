Классический Fallout не получит ремастера – один из создателей объяснил почему

Несмотря на многочисленные ремастеры культовых игр последних лет, классический Fallout, положивший начало легендарной постапокалиптической серии, вряд ли получит обновленную версию. Об этом рассказал один из его создателей геймдизайнер Тим Кейн.

По словам Кейна, разработка ремастера оригинального Fallout сталкивается с тремя серьезными препятствиями – юридическими, техническими и творческими, рассказывает 24 Канал.

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Начиная с юридических трудностей, он рассказал, что хоть недавно соучредитель Interplay Ребекка Гайнеман и нашла исходный код игры, однако существуют и другие проблемы, в частности с лицензиями на музыку, которая использовалась в игре.

Интересный факт! Композиции Maybe группы The Ink Spots в свое время лицензировали специально для первой Fallout.

Технические сложности заключаются в том, что исходный код Fallout собран в устаревшем и нестабильном компиляторе Watcom. Хотя звуки и клипы из него еще можно извлечь, адаптировать их к современным стандартам будет очень сложно.

Еще одна проблема – интерфейс. Чтобы игра выглядела приемлемо в высоком разрешении, интерфейс нужно масштабировать. Но Кейн сомневается, что его нынешний вид будет воспринят современной аудиторией.

Кроме того, возникает вопрос – стоит ли в ремастере менять вещи, которые с точки зрения дизайна были недостатками, но именно они придавали Fallout уникальный характер? Например, или расширять озвученные диалоги, как вот с надзирателем Хранилища 13, актер озвучивания которого умер в 2011 году?

Оригинальный Fallout вышел в октябре 1997 года. Между тем в сети ходят слухи, что Fallout 3 (2008) вполне вероятно получит ремастер, однако только в отдаленном будущем.

А тем временем сериал по Fallout уже продлен на третий сезон. Объявление о третьем сезоне прозвучало на мероприятии Amazon Prime Video в Нью-Йорке, подтвержденное исполнительными продюсерами и шоураннерами.