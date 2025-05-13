Проверенный инсайдер поделился новыми подробностями о разработке GTA 6
- Выход второго трейлера GTA 6 подтвердил информацию от инсайдера GameRoll об именах главных героев: Люсии Каминос и Джейсона Дюваля.
- Перенос выхода игры до 2026 года был необходим, поскольку это позволит избежать значительных потерь в контенте.
- Если бы игра вышла в 2025 году, она была бы хуже, поэтому разработчики решили отложить релиз для улучшения качества.
Инсайдер, предыдущая информация от которого была подтверждена вторым трейлером GTA 6, поделился новыми подробностями разработки долгожданного проекта Rockstar.
Выход второго трейлера Grand Theft Auto 6 подтвердил правдивость информации геймера под ником GameRoll, который поделился новыми деталями создания игры, информирует 24 Канал со ссылкой на его профиль в X.
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Перенос был необходимостью
Новый трейлер проекта раскрыл нам имена главных героев: Люсии Каминос и Джейсона Дюваля.
Пользователь X под ником GameRoll сообщал об этих именах еще в апреле, узнав их от собственного источника в Rockstar.
Как оказалось, его "источник" также поделился некоторой информацией о переносе GTA 6.
Этот источник четко дал мне понять, что отсрочка до 2026 года была АБСОЛЮТНО необходимой,
– утверждает геймер.
По словам GameRoll, если бы игра таки вышла в 2025 году она была бы значительно хуже.
В попытке "попасть" в указанное окно релиза Rockstar начали вырезать из игры много контента, но в итоге все же решились на перенос.
При этом GameRoll говорит, что он не является инсайдером и это пока вся информация, которую он имеет об игре.