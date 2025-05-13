Проверенный инсайдер поделился новыми подробностями о разработке GTA 6

Инсайдер, предыдущая информация от которого была подтверждена вторым трейлером GTA 6, поделился новыми подробностями разработки долгожданного проекта Rockstar.

Выход второго трейлера Grand Theft Auto 6 подтвердил правдивость информации геймера под ником GameRoll, который поделился новыми деталями создания игры, информирует 24 Канал со ссылкой на его профиль в X.

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Перенос был необходимостью

Новый трейлер проекта раскрыл нам имена главных героев: Люсии Каминос и Джейсона Дюваля.

Пользователь X под ником GameRoll сообщал об этих именах еще в апреле, узнав их от собственного источника в Rockstar.

Как оказалось, его "источник" также поделился некоторой информацией о переносе GTA 6.

Этот источник четко дал мне понять, что отсрочка до 2026 года была АБСОЛЮТНО необходимой,

– утверждает геймер.

По словам GameRoll, если бы игра таки вышла в 2025 году она была бы значительно хуже.

В попытке "попасть" в указанное окно релиза Rockstar начали вырезать из игры много контента, но в итоге все же решились на перенос.

При этом GameRoll говорит, что он не является инсайдером и это пока вся информация, которую он имеет об игре.