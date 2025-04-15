Режиссер Borderlands обвинил Zoom в провале экранизации видеоигры

Режиссер экранизации известной видеоигры Borderlands Элай Рот считает, что знает причину провала фильма и обвиняет в этом непосредственно COVID-19 и Zoom.

Не всегда экранизации популярных видеоигр становятся успешными и ярким подтверждением этого стал полный провал ленты Бордерлендз. Хотя недавно режиссер фильма все же нашел довольно странное оправдание неудачи, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Во всем виновата пандемия

Вышеупомянутый фильм по известной игровой франшизе Borderlands был выпущен в августе 2024 года после многочисленных задержек. Уже на старте стало понятно насколько провальной будет лента, ведь ее рейтинг "свежести" от критиков на популярном портале Rotten Tomatoes составил всего 10%.

Подтвердили это и 30 миллионов долларов, собранные в мировом прокате, при ориентировочном бюджете в 115 миллионов долларов.

Геймерам также не слишком пришелся по вкусу такой взгляд на их любимую вселенную, но несмотря на провал фильма, Borderlands 3 неожиданно возглавила список бестселлеров в Steam.

Недавно режиссер фильма Элай Рот нашел оправдание качеству конечного продукта – всемирную пандемию.

Я бы снова работал с Lionsgate, я бы просто не работал при таких обстоятельствах, и я думаю, что никто из нас не предвидел, насколько сложными будут съемки с COVID-19,

– сказал режиссер.

По словам художника, из-за карантина и ограничений на съемочных площадках он не мог донести своих идей всей команде, а съемки скатились в производственный ад.

Вы не можете подготовить фильм такого масштаба с помощью митингов в Zoom, и я думаю, что мы все думали, что сможем это сделать, но в конце концов нам немного дали под зад,

– резюмировал Рот.

Интересно, что перед финальным монтажом всех актеров собрали на двухнедельные "досъемки", но и это не спасло проект.